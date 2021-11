RuralturES 2021 começa nesta quinta-feira (25), em Venda Nova; veja programação e atrações

Por Redação - Redação 23

A RuralturES 2021 (Feira Estadual do Turismo Rural) começa nesta quinta-feira (25) e vai até o próximo domingo (28), no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante (ES). Com entrada franca, a Feira seguirá todos os protocolos sanitários atuais para inserir o público num universo de sensações e sentimentos do turismo de experiências.

PROGRAMAÇÃO GERAL RURALTURES 2021

PROGRAMAÇÃO AULAS SHOW E COZINHA SHOW

PROGRAMAÇÃO RANCHO DO TROPEIRO

A RuralturES 2021 é uma realização do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, com a correalização do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), Secretaria de Estado de Turismo (Setur-ES), Associação de Agroturismo do Espírito Santo (Agrotures) e Prefeitura de Venda Nova do Imigrante e apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), serviços nacionais de aprendizagem Rural (Senar-ES) e Comercial (Senac-ES) e patrocínio do Sicoob.

Durante os quatro dias de programação, estão previstos stands dos municípios das Montanhas Capixabas, Praça Gastronômica com 12 cervejarias artesanais (Sebrae/ES) e “Espaço CafÉS” (Sebrae/ES e Senar/ES), propriedade sustentável modelo, “Prosa de Negócios” (Sebrae/ES), stand institucional do Senac/ES, feira com 65 expositores, mini fazendinha, “Cozinha Show”, ciclismo virtual, “Rancho do Tropeiro”, passeios de mula, “Túnel de Sensações”, apresentações musicais e de danças folclóricas, palestras, além de Tombo da Polenta e produção ao vivo de açúcar mascavo e pé de moleque.

A ideia da RuralturES é movimentar não somente o local de realização do evento, como também os destinos de turismo rural, incluindo o agroturismo regional, nos dias de evento.

“Nossa proposta na Feira é garantir um espaço para os empreendedores rurais mostrarem, na sua plenitude, o que esse território produz. Além de disseminar as experiências, os atrativos turísticos, as novidades que estão surgindo, enfim, toda a força do turismo rural, sua capacidade de atrair visitantes e gerar fluxo turístico importante para a região”, afirma o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

Ainda durante a RuralturES, a Secretaria Municipal de Agricultura de Venda Nova vai anunciar os vencedores do Concurso de Cafés Especiais, com transmissão ao vivo do resultado na sexta-feira (26).

“Este é um momento muito importante para as montanhas capixabas com nossos grandes parceiros e para mostrar que a região tem estrutura hoje para quem quer investir no próprio turismo ou, principalmente, aproveitar nossas belezas e acomodações. A Feira vai mostrar uma visão maior de tudo o que podemos oferecer, não somente no turismo, como também a prestação de serviços de qualidade na educação, na saúde, além de ser a oportunidade para o pequeno produtor ingressar neste mercado”, destaca o diretor-presidente do Convention, Leandro Carnielli.

“Vamos reunir nosso potencial no que se refere ao turismo rural em um só espaço, divulgando roteiros, delícias gastronômicas, cidades e empreendimentos, estimulando capixabas e turistas a prestigiarem nossa gente conhecendo e vivenciado o agroturismo capixaba”, enfatiza a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.

SERVIÇO:

RuralturES 2021

Quando: de 25 a 28 de novembro

Onde: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, em Venda Nova do Imigrante (ES)

*Site: www.ruraltures.montanhascapixabas.org.br

*Entrada franca

Municípios vão mostrar riqueza cultural e da biodiversidade

O Espírito Santo é um Estado que surpreende pela diversidade climática, geográfica e cultural, apesar da sua pequena extensão territorial, se comparado com outras unidades da federação. É essa riqueza que os municípios das Montanhas Capixabas prometem levar ao público da RuralturES 2021. Confira o que você encontrará nos stands!

Afonso Cláudio- A ideia do município é levar seus maiores potenciais. É a Capital Estadual do Queijo (mais de 300 produtores de 16 diferentes etnias), conhecido pelos cafés especiais (entre os melhores do país, com várias premiações) e também a Capital da Biodiversidade, com destaque para a Observação de Aves (cerca de 370 espécies catalogadas). Além disso, destinos como a Rota do Empoçado e os Três Pontões estarão em destaque.

Brejetuba- O destaque serão os cafés especiais produzidos no município.

Castelo- O público vai conhecer os cafés especiais e cachaças produzidos no município, além de produtores de flores, cactos, suculentas e rosa do deserto da região do Forno Grande.

Conceição do Castelo- A grande aposta será a divulgação do Vale do Emboque.

Domingos Martins- O município com forte herança da imigração europeia, em especial alemães, pomeranos e italianos, vai levar grupos de dança, artesanato, além de divulgar as rotas e circuitos turísticos e o famoso “Brilho de Natal”.

Laranja da Terra- Em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, o espaço será decorado com flores produzidas no município, artigos e produtos da cultura pomerana, artesanato de fibra de bananeira e móveis rústicos. No stand, também estarão presentes representantes das culturas afro e pomerana.

Marechal Floriano- O stand vai divulgar o Zoo Park da Montanha, o Circuito Vale do Verde, o famoso “Arroz de Marechal”, além das orquídeas e dos cafés especiais.

Vargem Alta- Vai mostrar o movimento quilombola da comunidade de Pedra Branca (região onde foi extraído, na década de 1950, um dos primeiros blocos de mármore do município), com destaque para o artesanato de tambores e caxambu; além de amostras da agroindústria local. Outra temática do stand serão as reservas ambientais do município (Águia Branca- conhecida pela incidência da saíra-apunhalada; Parque Municipal da Cachoeira do Caiado, RPPM Vale da Serra e Área de Conservação do Frade e da Freira- 70% pertence a Vargem Alta).

Venda Nova do Imigrante- O município anfitrião contará com dois stands, sendo um deles com uma casa típica do imigrante italiano cenográfica. O espaço vai dar destaque a alguns produtos do agroturismo local, a exemplo do socol, linguiças e massas, onde o público poderá conhecer um pouco da história e das tradições. Além da presença dos empreendedores de Venda Nova e de representantes das principais festas, a grande novidade será o mapa em “touch screen” com informações turísticas do município e a divulgação da mais nova rota, a dos Lagos.

Praça Gastronômica: experiências com cafés especiais e cervejas artesanais

Um dos destaques da RuralturES 2021 será a Praça Gastronômica. No local, o público vai conhecer ainda mais sobre a cafeicultura do Espírito Santo, no Espaço CafÉS, e experimentar as cervejas artesanais produzidas nas Montanhas Capixabas.

O Espaço CafÉS é iniciativa do Senar-ES e do Sebrae/ES e vai apresentar a diversidade cafeeira do Estado por meio dos produtores rurais expositores e de um barista. Haverá comercialização de cafés e os participantes da Feira também poderão provar a bebida feita de diversas formas e processos.

Será uma oportunidade para viver o turismo de experiência e sentir o “gostinho” das propriedades rurais capixabas, predominantemente produtoras de café. “O Espírito Santo se destaca na produção de café no Brasil e no mundo e, como capixabas, precisamos conhecer toda a potencialidade dessa cultura. Queremos levar para o público a experiência que todo mundo deveria ter na vida, de conhecer uma propriedade rural e degustar o que as famílias produzem de melhor”, disse a superintendente do Senar-ES, Letícia Simões.

Já o espaço voltado para cervejas artesanais contará com 12 empreendimentos. Assim como os ligados ao café, os proprietários participam do “Espírito X”, um programa de consultoria em turismo de experiência oferecido pelo Sebrae-ES.

Além de usar a RuralturES como vitrine para os negócios, o primeiro desafio desses empreendedores é oferecer um serviço formatado como turismo de experiência durante a Feira e, posteriormente, criar um roteiro de cervejarias artesanais e cafés especiais.

Prosa de Negócios: 5 min para ‘vender o peixe’

Coordenado pelo Sebrae/ES, o “Prosa de Negócios” será um espaço de promoção e divulgação de produtos e serviços turísticos do Espírito Santo. Os empreendedores que estiverem na Feira, expositores ou não, terão cinco minutos para falarem sobre os seus negócios. Também será permitida a distribuição e sorteio de brindes, amostras, folderes e cartão de visita.

Mais de 20 aulas show vão agitar a Cozinha Show

Os apaixonados por cozinha têm encontro marcado na RuralturES 2021. Com apoio do Senac-ES, serão promovidas 22 aulas show na Cozinha Show, de quinta a domingo. O público poderá fazer a inscrição gratuitamente até minutos antes dos eventos. As vagas são limitadas por ordem de chegada.

Os temas são bem variados. Chefs e produtores rurais vão comandar aulas sobre pizza de polenta, massas em geral inclusive para crianças, iogurte, torresmo prensado, escondidinho de carne de sol, entre outras receitas.

Muita cultura e sabores nas lives

E quem estiver presente na RuralturES ou em casa poderá participar de lives e de uma palestra. O primeiro dia (25) será dedicado ao tema “Sucessão na Agricultura Familiar”, com a palestra do superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit, às 17h30.

Na sexta-feira (26), o café será o destaque, com a participação de produtores e baristas a partir das 19h. Logo após, o público vai conhecer os vencedores do Concurso de Cafés Especiais de Venda Nova do Imigrante.

O sábado promete valorizar um produto típico da cultura e gastronomia do município sede: o socol. Prevista para as 19h, a live será apresentada pelo radialista Chico Zandonadi e pelo chef Renato Santos (Restaurante Nossa Vida), com a participação das produtoras do presunto maturado de Indicação Geográfica (IG) Dete Lorenção e Deolinda Peterli.

O último dia será dedicado às tradições tropeiras. Também às 19h, os organizadores da Expedição Tropeira vão compartilhas suas receitas durante a live. Seguem os links!

Lives:

Dia 25/11- https://www.youtube.com/watch?v=iUcO7qjN2T8&feature=youtu.be

Dia 26/11-https://www.youtube.com/watch?v=BPtzLQm6Yww&feature=youtu.be

Dia 27/11-https://www.youtube.com/watch?v=riKNDUHbH64&feature=youtu.be

Dia 28/11- https://www.youtube.com/watch?v=Mzggo8qFZc8&feature=youtu.be

Workshops relâmpago no stand do Senac/ES

Imagina aprender, de forma prática, dicas valiosas para o serviço de garçom ou arrumar a cama e outras técnicas de hospedagem? Essa é a proposta dos workshops relâmpagos que o Senac-ES vai realizar no seu stand institucional durante a RuralturES 2021.

Os eventos serão anunciados durante a programação e comandados pelos docentes da unidade Venda Nova: André de Souza (docente garçom e expert da Ocupação Serviço de Restaurante das Competições Senac de Educação Profissional), Bianca Corona (docente design) e Kleber Azevedo (docente Cozinha e ProChef certificado pelo Instituto de Culinária Norte Americano – CIA).

26 apresentações de grupos artísticos

Manifestações folclóricas de diversas cidades capixabas vão abrilhantar a RuralturES 2021. Um total de 26 apresentações entre danças típicas africana, alemã, italiana e portuguesa e musicais estão na programação de quinta a domingo, no Centro de Eventos. (*Confira no Anexo!)

Espaço garantido para 65 empreendedores de norte a sul

Sessenta e cinco expositores de 16 municípios capixabas, incluindo da Grande Vitória, foram selecionados pela Aderes e pelo Sebrae para o espaço destinado gratuitamente aos empreendedores na RuralturES. Artesãos, produtores rurais, agroindustriais e outros profissionais vão levar uma infinidade de produtos para a Feira. Confira abaixo!

AFONSO CLÁUDIO

– Associação Turística de Afonso Cláudio (Queijos, artesanato, café de qualidade, entre outros)

– Torrefação Condurú (Café em grão e moído)

ARACRUZ

– Cachaçaria 6 Annas (Cachaças e pimentas)

– Elizabeth Borel (Florais, produtos artesanais e geleias)

– Zezé Dezan (Artesanato em madeira decorativo e utilitário)

CARIACICA

– Lu Flores (Flores, cactos e suculentas)

CASTELO

– Queijaria Casagrande (Queijo Minas e puína)

– Flor do Brasil (Cachaças)

CONCEIÇÃO DO CASTELO

– AACC – Associação dos Artesãos (Artesanatos em crochê, ponto cruz, bordados, tapetes, pães, biscoitos e flores diversas)

– Drica Suculentas (Suculentas e plantas ornamentais)

DOMINGOS MARTINS

– Produtos Gierinha (Méis, licores, vinhos, aguardente de mel, hidromel e fermentados)

– Pereira e Stein (Cachaça clássica e envelhecida em barris, bebidas mistas, goiabinha, gengibre, melzinho e caninha)

– Sítio Pizzol Ferreira (Cookies de castanha e damasco, biscoitos de aveia e de café, fudge e doces)

– Apiário Florin (Mel, própolis, pólen e café, entre outros)

– Café Endlich (Pó de café)

– Produtos Caseiros da Região Serrana (Bombom, pé de moleque e palha italiana)

– Produtos Schwaambach (Doce de jaca, bombons sortidos, bala de coco e doce de abóbora)

– Tozi & Silva Produtos Caseiros (Biscoitos)

– Lara e Bortulini Produtos Artesanais (Vinhos)

– Vovó Gercia (Doce jaca, doces cristalizados sortidos, biscoitos e pão caseiro)

– Valentim Laticínios e Agroturismo (Iogurtes, manteiga e queijos)

– Favoretti (Linguiça suína tradicional e outros sabores, hambúrguer, salaminho, entre outros)

– Produtos Casa Real (Biscoitos e pães caseiros)

– Artesanato Stein (Tapetes fru-fru)

– Cervejaria Azzurra (Cervejas artesanais e KM Zero e souvenirs)

GUARAPARI

– Mario Minari Neto (Semi jóias como brincos, colares, pulseiras, entre outros)

IBATIBA

– Associação Gestora do Turismo Rural de Ibatiba (Artesantos, broa de melado, pães caseiros, xiringa, cafés, defumados e embutidos)

IÚNA

– Cafe Cereja Real (Café em grão, moído, em cápsula, drip coffee e vela de café)

LARANJA DA TERRA

– Da Terra Produtos Caseiros (Geleias, molhos, antepastos, brote e biscoitos)

MONTANHA

– IG 54- Carne de Sol de Montanha (Cortes nobres da carne de sol de Montanha)

SANTA MARIA DE JETIBÁ

– R. Kruger (Linguiças e cortes defumados de suíno)

– Ana Paula Repke Schwambach Ávila (Crochês, bordados a mão, pinturas em tecido, chaveiros feitos de pérolas, entre outros)

– Sítio Boa Vista (Suculentas, cactos, samambaia, ripsales, antúrios e outros)

– Nelinha Ott Lenker (Suculentas e cactos)

SÃO ROQUE DO CANAÃ

– Aguardente Guaracy /Destilados Guaracy (Cachaça)

Café Guisolfi (Cafés)

SERRA

– Ateliê Ofício do Vidro (Colares, brincos e anéis)

Lucyellen Rangel Fraga (Artigos de bebê, bolsas; necessarie e panos de prato)

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

– Dilton Alves (Queijos, iogurte e pastas)

– Santa Gertrudes Salumeria (Linguiças artesanais de pernil suíno com diversos recheios, lombo suíno maturado, salame mariola e strolghino).

– Charcutaria Novo Imigrante (Bresaola, copa, pastrami, lonza, speck, fiocco, finocchiona, pernil e cordeiro).

– Venturim Agrocriativa (Conservas em geral)

– Zandonade Cafés Especiais (Cafés torrados e embalados)

– Dona Martha Delícias (Socol, antepastos, geleias, conservas, doces, biscoitos e chaveiros).

– Produtos La Bella Vista (Macarrão caseiro, capeletti, ravióli, fubá, feijão e pó de café).

– Falqueto Alimentos (Café torrado e moído ou em grãos, fubá, canjiquinha, farinha de mandioca, açúcar mascavo, feijões, amendoins, milho de pipoca e canjicão)

– Carnielli (Queijos, cafés e embutidos)

– Sítio Lorenção (Socol e antepastos).

– Regiane de Fátima Elias (Perfumes para ambientes, sabonetes, shampoos, hidratantes e velas).

– José Paste Camata (Artesanatos diversos em madeira)

– Arcade- Artesanato em Madeira (Mancebos para café, bandejas decoradas, luminárias com madeira de café, porta temperos, entre outros)

– Um Mimo (Trabalhos em tecido em patchwork: necessaire, bolsas, jogo americano, trilho de mesa, necessaire e enfeites de Natal)

– Tramas Artesanais (Tapetes, bolsas, crochê, fuxico e tecelagem manual).

– Produtos Caseiros Zeni (Bolos, pães, biscoitos, geleias e antepastos)

– Monticiello Queijos Especiais e Café Alfredo Sossai

– Natural das Montanhas (Sucos prontos para consumo e geleias)

– Fábricas de Sorvetes Lamaria (Gelatos artesanais em potes)

VIANA

– Cestaria da Léa (Cesta de fibra de bananeira)

Cia das Flores (Flores)

VITÓRIA

– Ana Bandeira Chocolates (Nibs de cacau, barras de chocolate, pastas de chocolate e bombons)

– Casa Duett (Iconografia Capixaba em quadros, almofadas, jogo americano, puxa-saco, sandálias, entre outros)

– Sirlea Pampolini Regasse (Sabonetes, velas, sais de banho, perfume para cabelo e escalda pés)

– Floriê Acessórios (Brincos, pulseiras, colares, anéis e acessórios de cabelo)

Outras atrações da RuralturES!

“Rancho do Tropeiro” e passeios de mula- Com uma programação à parte, o espaço promete uma imersão nas tradições tropeiras ainda mantidas pelas comunidades ao longo da Rota Imperial. Queima de alho, torra de café, pão e biscoito no forno à lenha, causos, roda de viola, lambicagem de cachaça, preparo de açúcar mascavo no cupinzeiro, torresmo prensado e passeios de mula estão entre as atrações. (*Clique aqui!)

Propriedade sustentável modelo- Colocar o público em geral em contato com tecnologias sustentáveis da produção agrícola. Este é o objetivo da propriedade modelo que o Incaper vai apresentar na RuralturES. O espaço de 520m² ficará próximo à entrada principal da Feira e vai exibir o resultado de pesquisas de laboratório, sistemas agroecológicos e de produção de morango suspenso, pátio de compostagem e outras tecnologias agrícolas para ampliar a experiência dos visitantes sobre a produção dos alimentos que consomem. (*Clique aqui!)

O Convention- O Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau é uma entidade com sede no município de Domingos Martins, sem fins lucrativos, criada para promover desenvolvimento sustentável no turismo da região de montanhas do Espírito Santo. Atualmente, o trade regional é representado por 380 empreendimentos em nove municípios.

Fundado em 2006, a partir de uma aliança da iniciativa privada com o poder público, o Montanhas Capixabas teve o apoio de grandes parceiros como o Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, Federação Brasileira de Conventions & Bureau, Governo do Estado do Espírito Santo e Sebrae-ES.

Nossa missão é desenvolver o turismo sustentável, adotando ações que promovam seu arranjo turístico em nível estadual, nacional e internacional, que gerem oportunidades de negócios para seus mantenedores e associados e fomentem o desenvolvimento de toda a região.

A atual diretoria conta com Leandro Carnielli (diretor-presidente) e Valdeir Nunes (presidente do Conselho Curador).

