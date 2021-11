Rio Itapemirim recua na manhã desta segunda-feira (22)

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 127

O Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, amanheceu em recuo nesta segunda-feira (22). Depois de atingir 2,3 metros, após as chuvas intensas que caíram na região neste fim de semana, o leito do rio está em 1,20 metro.

A marcação foi feita às 5h de hoje pela equipe da Defesa Civil do município, que monitora a elevação do nível. De acordo com o coordenador do órgão, Carlos Miranda, apesar da Avenida Beira Rio ter sido interditada nesse domingo para retirada de água, no mergulhão da via, no trecho da ponte de ferro, não houve transbordamento na região central, que ocorre quando o rio atinge a marca de 2,70 metros.

Em Pacotuba, no interior, cinco ruas ficaram totalmente alagadas. A água chegou a invadir algumas casas, mas como a Defesa Civil havia alertado a população horas antes do transbordamento, não houve prejuízos.

Moradores ribeirinhos e comerciantes podem ter acesso a medição por meio do Plano Preventivo de Defesa Civil que divulga de hora em hora a subida do curso d’água. Clique aqui para acompanhar.

