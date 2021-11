Restauro do Santuário Nacional de São José de Anchieta é inaugurado

Por Redação - Redação 16

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, na manhã desta quinta-feira (18), da solenidade de entrega da obra de restauração do Santuário Nacional de São José de Anchieta. O espaço é um dos ícones do turismo religioso no Espírito Santo, situado no município de Anchieta, na região litoral sul capixaba. Além do restauro arquitetônico de todo Santuário, foram construídos um museu e novos anexos.

As instalações do Santuário contam agora com sala de exposição das mensagens/objetos ofertados pelos fiéis por graças alcançadas, além de loja, café e banheiros. Também foram instalados no local uma nova iluminação, sonorização, paisagismo, restauro do acervo, montagem da sala de documentação e biblioteca, priorizando sempre a acessibilidade.

“O restauro ficou lindo! O Santuário é um local que desperta a nossa fé, sendo também um equipamento de interação que conta a história dos jesuítas no Brasil, do Padre José de Anchieta e também de várias cidades. Isso só reforça a importância deste que é o maior santuário jesuítico do País e faz parte do circuito de turismo religioso”, comentou o governador Casagrande.

As intervenções de restauro tiveram o patrocínio da Vale e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio da Lei Rouanet e coordenada pelo Instituto Modus Vivendi. O Santuário é um dos principais símbolos da presença jesuíta no Brasil e foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1943. O complexo é formado pela Igreja de Nossa Senhora da Assunção, uma das mais antigas do País, e de áreas da antiga residência.

O Santuário Nacional de São José de Anchieta foi lançado como atrativo turístico religioso em feiras nacionais do setor, realizadas em São Paulo (SP) e Gramado (RS), como explica a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro. “Pensando neste momento [de inauguração das obras de restauro], focamos nossas ações de divulgação do Santuário nas edições deste ano das feiras da ABAV e Festuris, assim como incluímos o espaço no roteiro dos grupos de agentes de viagens de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul que estão visitando o Estado” disse.

Também estiveram presentes o senador da República, Marcos do Val; o deputado federal Evair de Melo; os deputados estaduais Emilio Mameri e Luciano Machad; os prefeitos Fabricio Petri (Anchieta) e Thiago Peçanha (Itapemirim); os secretários de Estado, Fabricio Noronha (Cultura) e Coronel Aguiar (Casa Militar); além do reitor do Santuário Padre José de Anchieta, padre. Nilson Maróstica; e o vice-presidente executivo de Relações Institucionais e Comunicação da Vale, Luiz Eduardo Osorio.

