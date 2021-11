Rematrícula nas escolas municipais de Cachoeiro começa na quarta-feira (24)

Por Redação - Redação 26

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) iniciará, na quarta-feira (24), o processo de rematrícula nas escolas da rede municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Os pais e responsáveis pelos estudantes poderão fazer a solicitação pela internet, via Portal do Aluno, até 28 de novembro.

Embora o procedimento on-line reserve a vaga do aluno na escola em que ele já estuda, os responsáveis deverão comparecer à unidade, nos meses de janeiro e fevereiro, conforme cronograma a ser divulgado posteriormente.

Na ocasião, deverá ser apresentada a cópia do cartão de vacina atualizado, acompanhado de declaração expedida pela unidade de saúde, para atualizar os dados cadastrais do estudante e efetivar a rematrícula. Em caso de alunos com deficiência, o responsável terá que apresentar, também, laudo médico atualizado.

“Essas informações são essenciais para manter a segurança sanitária em nossas unidades de ensino, por isso, pedimos aos pais e responsáveis que façam a rematrícula no período certo, fiquem atentos ao cronograma e, principalmente, não deixem de colocar a vacinação das crianças e adolescentes em dia – em relação a todas as vacinas, não apenas contra Covid-19”, ressalta a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

Rematrícula e matrícula de encaminhamento

Estudantes egressos da Educação Infantil e das turmas iniciais do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino, terão prioridade de vagas, em escolas de sua região geoescolar que disponham de vagas, em relação aos inscritos para matrículas novas. Para isso, a solicitação de encaminhamento para a unidade escolar deverá ser feita, no período de 2 a 5 de dezembro, por meio do Portal do Aluno.

Matrículas novas

Para as matrículas novas, os pais responsáveis deverão fazer a solicitação no Portal do Aluno entre os dias 6 e 12 de dezembro. A efetivação se dará de acordo com cronograma a ser divulgado, posteriormente, levando-se em conta a adequação do fluxo de estudantes dentro da região geoescolar.

Para a efetivação da matrícula nova, deverão ser apresentadas cópias dos seguintes documentos:

Certidão de nascimento.

Comprovante de escolaridade, histórico escolar ou declaração da unidade de ensino de origem (exceto para os interessados nas vagas de Maternal I, II, III e IV, ou seja, alunos de 0 a 3 anos).

Cartão de vacinação atualizado, acompanhado de declaração expedida pela unidade de saúde.

Laudo médico atualizado, para estudantes com deficiência, salvo quando houver laudo definitivo.

Comprovante de residência atualizado (somente conta de energia).

CPF do pai, mãe ou responsável legal.

CPF da criança ou estudante.

Cartão do SUS.

Registro individual das aprendizagens do estudante (somente para efetivação de matrícula no Maternal II, Maternal III, Maternal IV, Pré I, Pré II, 1º ano, 2º ano e 3º ano).

