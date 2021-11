Próximos dias podem ser de chuvas intensas no Espírito Santo

Por Redação - Redação 68

Ao longo desta semana, a atuação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) vai colaborar para o aumento da instabilidade em grande parte do Brasil. No Sudeste, a chuva será intensa e volumosa especialmente sobre o Espírito Santo e Minas Gerais.

Um novo sistema se forma a partir desta terça-feira (9), e vai intensificar a chuva sobre o Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, sul do Tocantins, oeste da Bahia e Distrito Federal. Com a chuva persistente e volumosa, o risco para transtornos, como alagamentos e deslizamentos de terra, aumenta em Minas Gerais e no Espírito Santo. Até sexta-feira (12), os acumulados de chuva podem superar os 100 milímetros em Vitória.

Confira abaixo o mapa com os acumulados de chuva previstos entre os dias 07/11 e 11/11. Os tons mais claros (verde, amarelo e laranja) representam chuva mais intensa, com volumes que variam de 50 a 200mm. Os dados são do modelo meteorológico GFS.

Feriado de 15 de novembro

As cidades do centro-sul do Espírito Santo passam o dia com períodos de sol e muitas nuvens, podendo chover rapidamente. No Norte do Estado, o tempo fica instável, com pancadas de chuva a qualquer hora e muitas nuvens. Mas no domingo, 14, e no feriado de 15 de novembro, o sol aparece com mais força por todo o Sudeste.

