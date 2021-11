Propriedade modelo vai difundir tecnologias agrícolas na RuralturES, em Venda Nova

Por Redação - Redação 33

Colocar o público em geral em contato com tecnologias sustentáveis da produção agrícola. Este é o objetivo da propriedade modelo que o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) vai apresentar durante a RuralturES 2021 (Feira Estadual de Turismo Rural), de 25 a 28 deste mês, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante (ES).

O espaço de 520m² ficará próximo à entrada principal da Feira e vai exibir o resultado de pesquisas de laboratório, sistemas agroecológicos e de produção de morango suspenso, pátio de compostagem e outras tecnologias agrícolas para ampliar a experiência dos visitantes sobre a produção dos alimentos que consomem.

Equipes de profissionais do centro de pesquisa do Incaper vão se revezar no atendimento ao público da RuralturES. “A propriedade modelo vai apresentar tecnologias com apelo econômico, social e ambiental, que utilizam recursos da propriedade e agregam valor ao produto”, afirma o coordenador do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (CPDI Serrano), José Salazar Zanúncio Júnior.

De acordo com Zanúncio, os visitantes poderão transitar nos três ambientes. Logo na chegada, o espaço contará com exposição das pesquisas desenvolvidas em laboratório, a exemplo do controle biológico de pragas e doenças, biologia molecular com análise de DNA e análise sensorial de café.

Outra mostra é um campo aberto, onde o público vai conhecer as atividades da unidade de referência em agroecologia. Mudas de banana, abacaxi, morango e tomate com material genético superior e desenvolvidas pelo Incaper e terreiro suspenso para pós-colheita de café estão entre as novidades.

O sistema de produção de morango suspenso, uma nova tecnologia implantada pelo Incaper, e o pátio de compostagem serão outras atrações da propriedade sustentável modelo. Segundo o coordenador do CPDI, todas as ações do Incaper serão apresentadas de modo didático para o grande público da RuralturES conhecerem, na prática, o trabalho por trás da produção agrícola sustentável.

“Nós da pesquisa e extensão estamos bem próximos do produtor rural, mas o grande público desconhece nossas ações e a origem do que consome. A ideia é mostrar para essas pessoas que, por trás do produto orgânico encontrado na feira da Grande Vitória ou no supermercado, houve respeito ao meio ambiente e processo de tecnologia desenvolvido em pesquisa e aplicado pelo agricultor para o consumidor ter acesso a um produto diferenciado”, ressalta.

Sobre a feira

A RuralturES 2021 é uma realização do Convention, com a correalização do Sebrae-ES, Secretaria de Estado de Turismo (Setur-ES), Associação de Agroturismo do Espírito Santo (Agrotures) e Prefeitura de Venda Nova do Imigrante.

Durante os quatro dias, estão previstos, além da propriedade sustentável modelo, stands dos municípios das Montanhas Capixabas, espaço para 12 cervejarias artesanais (Sebrae/ES), “Espaço Café” (parceria Sebrae/ES e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- Senar/ES), “Prosa de Negócios” (Sebrae/ES), stand do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/ES), mini fazendinha, arena para aulas show transmitidas pela internet, ciclismo virtual, “Rancho do Tropeiro”, passeios de mula, “Túnel de Sensações” e outras atrações pautadas pelo turismo de experiência e seguindo os protocolos sanitários da pandemia da Covid-19.

A ideia é movimentar não somente o local de realização da RuralturES, como também os destinos de turismo rural, incluindo o agroturismo regional, nos dias de evento.

Programação RuralturES 2021

Local: Polentão / Venda Nova do Imigrante – ES

25 de novembro de 2021 (Quinta-feira)

16h – Abertura da Feira ao público c/ apresentação de saxofone

16h30 – Chegada da Expedição Tropeira c/ apresentação de viola e degustação de produtos típicos;

22h – Encerramento das atividades;

26 de novembro de 2021 (Sexta-feira)

16h – Abertura da Feira;

22h – Encerramento das atividades;

27 de novembro de 2021 (Sábado)

14h – Abertura da Feira

22h – Encerramento das atividades;

28 de novembro de 2021 (Domingo)

10h – Abertura da Feira

16h – Encerramento das atividades;

O Convention- O Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau é uma entidade com sede no município de Domingos Martins, sem fins lucrativos, criada para promover desenvolvimento sustentável no turismo da região de montanhas do Espírito Santo. Atualmente, o trade regional é representado por 380 empreendimentos em nove municípios.

Fundado em 2006, a partir de uma aliança da iniciativa privada com o poder público, o Montanhas Capixabas teve o apoio de grandes parceiros como o Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, Federação Brasileira de Conventions & Bureau, Governo do Estado do Espírito Santo e Sebrae-ES.

Nossa missão é desenvolver o turismo sustentável, adotando ações que promovam seu arranjo turístico em nível estadual, nacional e internacional, que gerem oportunidades de negócios para seus mantenedores e associados e fomentem o desenvolvimento de toda a região.

A atual diretoria conta com Leandro Carnielli (diretor-presidente) e Valdeir Nunes (presidente do Conselho Curador).

Serviço:

RuralturES 2021

Quando: de 25 a 28 de novembro

Onde: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, em Venda Nova do Imigrante (ES)

Site: www.ruraltures.montanhascapixabas.org.br

