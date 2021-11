Procon de Cachoeiro dá dicas para evitar golpes com empréstimo consignado

Por Redação - Redação 21

Advertisement

Advertisement

O Procon de Cachoeiro realizou, de 2018 a 2021, cerca de 1.100 atendimentos a vítimas de golpes relacionados a empréstimo consignado. Para ajudar o consumidor a não cair nesse tipo de golpe, órgão de defesa do consumidor oferece algumas orientações.

Continua depois da publicidade

Os empréstimos consignados são aqueles em que o valor das parcelas é descontado diretamente no salário ou na aposentadoria, após solicitação do consumidor. Neste caso, os criminosos costumam oferecer empréstimos com condições vantajosas para pagamento.

Ao convencer o cliente, o procedimento segue com o pedido que a vítima faça um depósito bancário referente a taxas de cadastro ou, ainda, antecipação de alguma parcela para que possa liberar o valor acordado.

Em outros casos, o falso atendente solicita dados pessoais e financeiros do cliente. Com acesso aos dados, os fraudadores conseguem realizar transações em nome da vítima.

Continua depois da publicidade

Para evitar cair no golpe, é sempre importante desconfiar de ofertas com vantagens exageradas. Não existem formas de empréstimo em que a pessoa precise fazer qualquer tipo de pagamento antecipado, seja de impostos, taxas de cadastros ou antecipação de parcela.

Também é fundamental nunca passar informações pessoais e financeiras por telefone ou mensagens de texto, pois os bancos não têm como padrão efetuar ligação para o cliente pedindo senha, número do cartão ou transferência.

Procon alerta para todos os tipos de golpe

O Procon de Cachoeiro alerta, ainda, para golpes financeiros de naturezas diversas, como transações com pix e compras pela internet. “Com muita persuasão e armadilhas tecnológicas, golpistas têm gerado prejuízos aos consumidores. A melhor maneira de evitar cair nesses golpes é estar bem informado e atento aos sinais”, ressalta o coordenador executivo do órgão, Fabiano Pimentel.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Para vítimas de golpes com empréstimo consignado e outras transações financeiras, o indicado é fazer um boletim de ocorrência na Polícia Civil. É importante, ainda, formalizar uma reclamação no Banco Central (através do telefone 145 ou pelo site da instituição) e entrar em contato com seu banco ou financeira, a qual pertence o débito do empréstimo. Além disso, o consumidor deve formalizar uma reclamação no Procon ou no Ministério Público.

O Procon de Cachoeiro fica na rua Bernardo Horta, número 204/210, bairro Maria Ortiz, e realiza atendimentos de segunda a sexta, das 12h às 17h. O telefone de contato é o (28) 3155-5262.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].