Prefeitura revitaliza campo de areia e entrega academia no Alto Eucalipto

Por Basílio Machado - Basílio Machado 16

Os moradores do Alto Eucalipto, região do bairro Zumbi, agora podem contar com melhor estrutura e novas opções para esporte e lazer na região. A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim (PMCI) realizou, na manhã desta terça-feira (23), a entrega da obra de revitalização da quadra de areia, localizada na rua Sargento Valdemir Simões.

O espaço foi completamente reformulado. Ganhou novos alambrados, pintura e iluminação adequada para a prática de esportes no local, além de calçadas com acessibilidade e paisagismo. Anexo à quadra, foi construída uma academia do Espaço Viva Mais, com nove aparelhos de ginástica, como simuladores de caminhada e escada, além de puxadores e esqui.

A solenidade de entrega da obra contou com a presença do prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho; do vice, Ruy Guedes e de representantes da administração pública e do poder legislativo do município.

“Estamos muito contentes com a realização de mais essa entrega, no bairro Zumbi, que foi muito pedida pelos moradores da região. A prática de esportes ajuda muito a melhorar a qualidade de vida das pessoas e é muito importante estimular isso, sempre”, afirmou o prefeito de Cachoeiro.

“Essa obra é uma realização conjunta, de várias secretarias, que não mediram esforços para tornar realidade esse desejo dos moradores da região, que é ter um espaço adequado para a prática de atividades físicas”, comentou a secretária municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Lilian Siqueira, que também lembrou que o bairro Zumbi foi contemplado, em 2020, com obra de reforma da quadra poliesportiva “Luiz Carlos Lovati”.

