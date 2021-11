Prefeitura lançará aplicativo Ponto Cachoeiro nesta quinta-feira (2)

Por Redação - Redação 65

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim lançará, nesta quinta-feira (2), o aplicativo Ponto Cachoeiro, direcionado a usuários de transporte coletivo no município. O lançamento oficial ocorrerá durante a ExpoSul RaízES, evento que começa nesta quarta-feira (1), no Parque de Exposições do bairro Aeroporto.

O aplicativo foi desenvolvido pela Coordenadoria Executiva de Tecnologia da Informação, que é vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa), em parceria com a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa). Com a ferramenta, os passageiros poderão conferir horários de ônibus, localização em tempo real e localização de pontos de ônibus, dentre outras funcionalidades.

O Ponto Cachoeiro será disponibilizado nas lojas de aplicativos de celulares Android e iOS, e poderá ser baixado gratuitamente. Inicialmente, o número de downloads será restrito ao máximo de 1 mil, por um período de 45 dias.

Nessa fase de 45 dias de testes, haverá um canal especial para que os usuários se manifestem e contribuam para o aprimoramento do aplicativo.

“O aplicativo Ponto Cachoeiro é uma demanda importante dos usuários de transporte coletivo do município, uma ferramenta na qual trabalhamos muito para oferecer o melhor produto possível. Assim como ocorreu com o PIX e outras grandes plataformas, ter um período de testes é fundamental para fazer análises e realizar as adequações necessárias”, afirma o coordenador executivo de Tecnologia da Informação, Élcio Paes de Sá Neto.

