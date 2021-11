Prefeitura destina recursos da Agersa para novos pontos de ônibus e melhorias em vias

Por Redação - Redação 9

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim destinou R$ 2,2 milhões da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa) para implantação de novos abrigos de pontos de ônibus, pavimentação de vias, revitalização de áreas públicas e elaboração do Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais.

A transferência dos recursos, provenientes de superávit financeiro da agência, foi autorizada pela lei nº 7893, sancionada pelo prefeito Victor Coelho na semana passada.

Para os abrigos de passageiros, foi reservado R$ 1,060 milhão, valor que será empregado na instalação de 75 novas estruturas. O investimento dá continuidade ao trabalho de renovação dos abrigos que a administração municipal vem conduzindo em bairros e distritos – mais de 70 novos abrigos já foram instalados nos últimos meses.

Para melhorias em áreas públicas, foram destinados R$ 900 mil, sendo a maior parte dos recursos (R$ 600 mil) reservada para despesas com serviços de pavimentação de ruas e construção de muros de contenção.

Os R$ 240 mil restantes serão usados para elaboração do Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, peça indispensável para que Cachoeiro – cumprindo legislação federal – consolide seu Plano Municipal de Saneamento Básico, formado, também, pelos recém-finalizados planos de Água e Esgoto e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMAE/PMGIRS).

“Buscamos esses recursos junto à Agersa, com autorização do legislativo municipal, para ampliarmos investimentos. Transformaremos essa verba em mais conforto para os usuários do transporte coletivo, vias e espaços públicos em melhores condições e em futuras melhorias no saneamento, a partir da consolidação do planejamento das ações nessa área tão importante para a qualidade de vida e o meio ambiente”, destaca o prefeito Victor Coelho.

