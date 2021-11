Prefeitura de Anchieta abre inscrições para comércio ambulante atuar no verão

Por Redação - Redação 6

A Prefeitura de Anchieta publicou nesta quinta-feira (4), o Decreto nº 6.189/2021 que regulamenta as inscrições para o comércio ambulante e eventual para a temporada de verão 2021/2022 no município.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o credenciamento será restrito aos moradores de Anchieta. O período de inscrição será de 9 a 12 de novembro, e separada por balneários para não haver aglomeração.

Interessados devem conferir a data no cronograma e realizar a inscrição das 08h às 16h, na Sala do Empreendedor, localizada no Centro Administrativo II.

A listagem da classificação inicial, de acordo com o número de vagas para cada atividade e local de atuação, será divulgada no dia 17 de novembro. A vigência do alvará será para o período de 23 de dezembro 2020 a 06 de março de 2022. A relação de serviços liberados para funcionar durante a temporada deverá obedecer a classificação de risco Covid-19, publicada pelo governo do Estado.

Todo comércio ambulante deverá estar provido de sacos plásticos para o acondicionamento de seus resíduos (lixo), devendo depositá-los em ponto adequado para a coleta após o expediente.

