Por causa de suco, homem é esfaqueado no meio da rua em Castelo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1266

Advertisement

Advertisement

Um jovem de 27 anos foi gravemente ferido ao ser esfaqueado à luz do dia, em Castelo, na tarde desta quinta-feira (18). De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta de 12h30, na Praça do Convívio, região central do município. O crime foi motivado por causa de um copo de suco.

Continua depois da publicidade

Dois irmãos, em situação de rua, se desentenderam com a vítima, que queria tomar o suco que pertencia ao autor das facadas. Antes das facadas, o suspeito e o irmão agrediram o rapaz com socos e chutes.

Segundo o delegado Marcelo Meurer, os suspeitos foram presos pouco depois do crime por policiais militares e confessaram a tentativa de assassinato. O autor das facadas levou a equipe até o local onde havia jogado a faca. Todos os envolvidos nesse crime têm passagens no sistema prisional.

“Os dois autores do crime foram presos e autuados por tentativa de homicídio qualificado. Ambos são moradores de rua e já tinham diversas passagens pela polícia, dentre elas por homicídio, mas já se encontravam em liberdade decretada pela Justiça. A vítima também possui diversas passagens. Já foi presa sete vezes nos últimos anos, por roubo à mão armada, mas também já se encontrava em liberdade.”

Continua depois da publicidade

O rapaz, ferido no tórax, foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Castelo por uma equipe do Samu, onde passou por cirurgia e está no Centro de Tratamento Intensivo da unidade.

Crimes recorrentes e população de rua

Meurer enfatizou que ocorrências como essas, envolvendo discussões, agressões e até mortes, entre pessoas em situação de rua são recorrentes, e isso ocorre porque a cada mês, o número dessa população aumenta, no município.

“É importante destacar que a cidade de Castelo possui muitos moradores de rua, que precisam ser assistidos pelo poder público assistencial para que saiam da condição de situação de rua, já que eles têm se envolvido em diversos crimes e comprometido a segurança do município”, relatou o delegado.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A reportagem não conseguiu contato com a prefeitura até o momento

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].