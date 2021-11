Polícia descobre novo golpe em caixas eletrônicos de Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 259

Advertisement

Advertisement

A Polícia Civil descobriu um novo golpe em caixas eletrônicos de duas agências da Caixa Econômica Federal, em Cachoeiro de Itapemirim, neste sábado (6). De acordo com o delegado da Delegacia Regional do município, Thyago Mello, o novo tipo de furto consiste em um dispositivo que trava o cartão do cliente, assim que colocado no caixa eletrônico. Próximo ao compartimento, os criminosos colam um adesivo com o telefone de uma ‘central’.

Continua depois da publicidade

Os usuários ligam para o número e, do outro lado da linha, bandidos pedem as senhas da conta para desbloquear o compartimento. Do lado de fora, os suspeitos aguardam a saída do cliente e retiram o cartão. Segundo Mello, imagens de câmeras de segurança dos bancos, que ficam no bairro BNH e no Guandu, mostram a movimentação suspeita de dois homens, que estavam a bordo de um Fiat Uno cinza.

A polícia descobriu o golpe após um morador do município ir até à agência do bairro BNH e ficar com o cartão retido em um dos caixas eletrônicos ao tentar fazer um saque. Desconfiado, ele foi até a delegacia e relatou o caso para a equipe da Polícia Civil, que seguiu até às unidades bancárias. No entanto, até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com o delegado, não se trata do golpe conhecido como ‘chupa-cabra’, que clona dados do cartão. Mello orienta que, a qualquer desconfiança, acione primeiro a polícia e, depois, a agência.

Continua depois da publicidade

Donos de pousadas e hotéis também devem ficar de olho em hospedes suspeitos, segundo o delegado. Já que, na maioria das vezes, esses criminosos passam um curto período de tempo nas cidades interioranas para aplicar golpes. O caso será encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro. Quem tiver informações que ajude o trabalho da polícia pode denunciar por meio do 181. Não é preciso se identificar.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].