PMCI entrega mais 150 cestas de alimentos da campanha “Compartilhe Amor”

Por Basílio Machado - Basílio Machado 11

Graças à corrente de solidariedade dos cachoeirenses engajados na campanha “Compartilhe Amor”, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro realizou, quarta (24) e quinta-feira (25), entrega de cestas alimentos para famílias cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Alto União.

Foram distribuídas duas cestas de alimentos para cada família: uma contendo produtos não perecíveis, fruto de doações de alunos da faculdade de medicina de Cachoeiro, e outra com legumes e verduras, originada do Banco de Alimentos, em parceria com produtores rurais. No total, 150 cestas foram entregues, contemplando 75 famílias.

Segundo uma moradora da comunidade do Lameirão, localizada no bairro São Luiz Gonzaga, receber a doação foi muito importante para garantir a alimentação de toda sua família. “O sentimento é de gratidão e alívio, de termos comida para o nosso dia a dia. Gostaria de pedir para as pessoas continuarem doando, porque, assim como eu, muitas famílias dependem desse alimento”, comentou.

“Compartilhe Amor” continua recebendo doações

A campanha “Compartilhe Amor” já arrecadou mais de 16 toneladas de alimentos não perecíveis desde seu início, em abril. Os donativos são destinados ao Banco de Alimentos do município, para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Criada como forma de impulsionar as doações para o Banco de Alimentos da cidade durante o período de pandemia, a campanha segue arrecadando alimentos não perecíveis em locais de vacinação contra Covid-19 em Cachoeiro e interior. Além disso, também há pontos de coleta em centros de compras, que podem ser identificados com um banner da campanha.

