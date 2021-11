Plano de Investimentos 2020/2021 é apresentado a vereadores da microrregião Central Sul do ES

Por Redação - Redação 16

Advertisement

Advertisement

Dando sequência às reuniões semanais com os integrantes de Câmaras Municipais, o governador do Estado, Renato Casagrande, ao lado da vice-governadora Jacqueline Moraes, recebeu, na manhã desta quarta-feira (10), os vereadores da microrregião Central Sul para apresentação do Plano de Investimentos 2020/2021.

Continua depois da publicidade

Participaram do encontro no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, em Vitória, os vereadores de Apiacá, Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Mimoso do Sul, Muqui e Vargem Alta.

Para o governador, as reuniões com as Câmaras Municipais têm sido fundamentais para apresentar os investimentos do Governo do Estado. “Mesmo fora do governo, eu já realizava essa conversa com os vereadores por entender que são vocês que estão mais próximos da população. Iniciamos essas reuniões com as Câmaras de Vereadores de cada município em 2019, mas por conta da pandemia tivemos que paralisar. Na primeira oportunidade que tivemos, retomamos as reuniões, mas como temos um tempo curto, estamos fazendo por microrregião”, disse.

Casagrande explicou que foram apresentados os investimentos realizados desde o início do governo em todas as áreas, bem como a projeção para o próximo ano. “Em 20221, vamos superar o volume de investimentos deste ano. Aproveitamos esse encontro para ouvir a demanda de cada vereador, que sabe quais são as prioridades de cada cidade, de cada comunidade”, destacou o governador.

Continua depois da publicidade

Os encontros são realizados em parceria com a Associação das Câmaras Municipais e de Vereadores do Espírito Santo (Ascamves). O presidente da entidade, Wagner Vieira (Waguinho), que também preside a Câmara de São José do Calçado, ressaltou a importância dessas agendas com o governador, na qual os representantes de todos os municípios puderam também fazer o uso da palavra.

“A classe política mais importante são os vereadores. Quem é vereador sabe da parceria do governador Casagrande conosco, dando importância ao nosso mandato. Ao ter a primeira brecha para ter as reuniões, o governador conversou com a diretoria da Ascamves e já iniciamos as reuniões com cada microrregião. Além disso, o governador está deixando sua equipe à nossa disposição para que possamos trazer as demandas. Também parabenizo o governador pela gestão da pandemia, pois o Espírito Santo é destaque e referência para o Brasil”, disse Waguinho.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].