Pastor da Igreja Batista de Presidente Kennedy capota carro em Marataízes

Por Natan Rodrigues

Na tarde deste domingo (15), por volta das 16h, um homem passava pela localidade de Boa Vista do Sul, em Marataízes, quando capotou o carro em que estava. O caso aconteceu bem próximo a uma lagoa da região.

De acordo com informações com portal Marata News, ele teria tentado desviar de buracos na estrada quando aconteceu o acidente. A vítima, que é pastor de uma Igreja Batista em Marobá, em Presidente Kennedy, retornava para celebrar um casamento quando tentou desviar das crateras e acabou colidindo com a proteção de uma ponte e perdendo o controle do veículo, vindo a capotar logo em seguida.

No momento do capotamento a pista estava sem veículos. A vítima não se feriu e seguiu de carona em um outro carro para a cerimônia. O automóvel do pastor, ficou no local esperando a remoção.

A reportagem do AQUINOTICIAS.COM não conseguiu contato com o pastor, para saber do prejuízo deixado pelo acidente.

