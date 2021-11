Para dançar e se divertir! Casa da Prata, em Guaçuí, terá noite com a banda Flashback

Por Redação - Redação 46

As músicas dos anos 1970, 80 e 90 vão agitar o Sul do Espírito Santo no sábado, 4 de dezembro. A banda Flashback estará na Casa da Prata Cerimonial e Eventos, em Guaçuí, apresentando os maiores hits que marcaram as décadas. O show começa às 22h e as vagas são limitadas. A reserva de mesas pode ser feita por meio do telefone (28) 99909 0024.

Para aqueles que não querem ter a responsabilidade de dirigir, haverá traslado de ida e volta entre Guaçuí e Casa da Prata, no valor de R$ 10. A saída será em frente à prefeitura e o telefone para contato é o (28) 99986 8490.

O espaço

O cerimonial Casa da Prata é um espaço de eventos da região e comporta até 1.500 pessoas em uma área verde de 14 mil metros quadrados em um ambiente ao ar livre e em meio a uma paisagem exuberante e conta com área coberta. O espaço fica localizado na Rodovia ES 185, a 11 km de Guaçuí, sentido Varre-Sai.

