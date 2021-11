Pai e filhos são detidos durante operação em Venda Nova do Imigrante

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 285

Advertisement

Advertisement

Um homem de 51 anos, filha dele, de 23, e o filho, de 17, foram detidos nesta quinta-feira (11), em uma operação realizada pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante, com apoio de policiais militares da 2ª Companhia Independente. As prisões ocorreram no bairro Tapera, zona rural de Venda Nova do Imigrante.

Continua depois da publicidade

No quarto da suspeita, os policiais encontraram porções de maconha, dinheiro, balança e material para embalo de droga. Ainda na residência, a equipe apreendeu uma pistola Beretta calibre 765 com a numeração raspada, que pertencia ao pai da investigada. Segundo as apurações, os irmãos atuavam no tráfico de drogas. Já o pai, que trabalha como motorista, foi detido por manter a arma em casa, sem autorização.

“A jovem era investigada pela nossa unidade, por suspeita de traficar drogas aqui no município. Solicitamos à Justiça um mandado de busca e apreensão domiciliar, que foi deferido e cumprido hoje. Conforme a investigação já tinha indicado, encontramos entorpecentes na residência dela”, explicou o titular da Denarc de Venda Nova do Imigrante, delegado Alberto Roque Peres.

Continua depois da publicidade

O pai e a filha foram levados à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, sendo encaminhada ao presídio feminino. O pai foi autuado por posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Já o adolescente foi liberado.

“Trata-se de uma família tradicional da cidade, que tem uma vida razoavelmente confortável. A residência deles pode ser considerada de padrão acima da média, com seis quartos, comodidades, bem localizada, carro e moto na garagem. Como podemos ver, a jovem que tem tudo que precisa para ter uma vida honesta, mas preferiu o caminho do crime”, disse o delegado.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].