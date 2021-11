Nova Zona de Convergência chega ao ES e próximo final de semana será chuvoso

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 62

Uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) chega ao Espírito Santo e, como os últimos finais de semana, o próximo também será chuvoso. No entanto, o clima começa a mudar a partir desta quinta-feira (2) e, de acordo com o instituto Climatempo, há previsão de chuvas volumosas.

Com isso, a expectativa é que os primeiros dias de dezembro sejam marcados por muita chuva e, por isso, há alertas para alagamentos, deslizamento de encostas e transbordamento de rios. A população deve ficar atenta nesses períodos e, em caso de emergência, chamar a Defesa Civil Municipal (156) ou Corpo de Bombeiros (193).

O que é uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS)?

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é o principal sistema meteorológico do verão no Brasil, que provoca chuva frequente e volumosa por um período prolongado, sobre as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste.

Nas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, o elevado volume de chuva produzido durante a atuação da Zona de Convergênci, que atua, em média, de quatro a dez dias, pode representar grande parte da chuva do trimestre mais chuvoso do ano.

