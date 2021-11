Não tá fácil pra ninguém! Calhambeque de Roberto Carlos enguiça por falta de gasolina

Por Redação - Redação 150

O cantor Roberto Carlos, de 80 anos, passou por um sufoco no fim de semana. O Audi TT que ele conduzia enguiçou em uma rua da Urca, bairro da zona sul do Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa do astro informou que a parada do “calhambeque” vermelho ocorreu por falta de combustível.

Segundo a assessoria, Roberto Carlos cumpriu rigorosa quarentena por conta da pandemia e, por isso, deixou de dirigir seus carros e, consequentemente, de abastecer os veículos.

O ocorrido provocou reações de curiosos. Em um vídeo, o artista é filmado ao volante, pegando pertences e, em seguida, deixando o Audi para trás. Ele seguiu de carona num Golf de seus seguranças para casa.

