Mulher é presa com drogas em Cachoeiro de Itapemirim

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 228

Advertisement

Advertisement

Uma mulher, de 21 anos, foi presa após policiais militares encontrarem drogas dentro do veículo dela, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a PM, equipes foram à Rua Projetada, em Itaoca, após denúncias anônimas.

Continua depois da publicidade

No veículo, que estava estacionado com janelas e portas abertas, os policiais acharam 16 buchas de maconha e R$ 390 em dinheiro debaixo do banco do motorista. A equipe usou o cão farejador Killer que, próximo ao carro, encontrou 266 buchas de maconha, tabletes da mesma droga, com cerca de 500 gramas cada um.

Durante a verificação, a jovem se apresentou à polícia e disse ser a dona do veículo, mas que não tinha conhecimento sobre o dinheiro e a droga no interior do carro. Ela foi levada para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde também foram deixados os entorpecentes e o dinheiro.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].