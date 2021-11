Motorista bêbado provoca acidente em Cachoeiro 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 187

Um acidente entre dois carros, na noite deste domingo (28), deixou feridos na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Militar, o condutor de um veículo Ford invadiu a contramão e chocou-se contra o outro carro, da marca Volkswagen.

Os feridos foram socorridos pelo Samu e levados para a Santa Casa de Misericórdia. O motorista do Ford aceitou fazer o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool. Já o condutor do Volkswagen se negou a fazer o exame e foi conduzido à Delegacia Regional por estar com sinais visíveis de embriaguez. Além disso, o documento do veículo dele estava irregular, por isso, o carro foi removido para o pátio credenciado ao Detran.

