Motociclista fica ferido em acidente com carreta em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido ao se envolver em um acidente com uma carreta, na manhã desta sexta-feira (19), no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim. Tudo aconteceu na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em frente ao Shopping Sul. A moto, uma Honda Biz, acabou indo parar debaixo do outro veículo. O motociclista foi socorrido pelo Samu e levado para a Santa Casa de Misericórdia do município. No entanto, a dinâmica do acidente não foi informada à reportagem. Veja o vídeo.

