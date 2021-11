Motoboy fica ferido em acidente em Cachoeiro

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 701

Um motoboy ficou ferido em um acidente no início da tarde deste sábado (20), em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações policiais, o motorista tentava fazer uma conversão, quando o motoboy colidiu na porta do carro, no lado do carona.

Com o impacto da batida, o condutor da moto parou sobre o teto do automóvel desacordado.

Chovia no momento do acidente e populares protegeram a vítima com guarda-chuvas até a chegada da equipe do SAMU, que a socorreu para a Santa Casa de Misericórdia do município.

O condutor do carro não se feriu.

