Moradora de Cachoeiro realiza sonho de reencontrar o pai que não via há mais de 45 anos

A babá Nelcy Alves Nogueira Cabral, de Cachoeiro de Itapemirim, se emocionou ao se reencontrar com o pai nessa quinta-feira (11), o aposentado Sebastião Alves Nogueira, de 80 anos, que não via há mais de 45 anos. “Agora a gente não se desgruda mais, sempre quando puder estaremos juntos”.

Sebastião veio de Betim, em Minas Gerais, para rever a filha e também se emocionou quando pôde abraçar Nelcy, que não tinha mais esperança de reencontrar. “Eu fiquei muito emocionado, fiquei emocionado quando abracei ela, eu não espera mais encontrar ela, fiquei muito emocionado mesmo de ver minha filha, de estar na casa dela, com a família.”

Tudo começou quando a mãe de Nelcy abandonou ela e os irmãos, ainda pequenos, para ir morar com outro homem. Os filhos ficaram com o pai, em Afonso Cláudio, região Serrana do Espírito Santo. Pouco depois, a família se mudou para o Rio de Janeiro, mas Sebastião foi para outros estados procurar emprego. Os irmãos de Nelcy ficaram em abrigos e ela ficou por um tempo morando na casa de uma conhecida. Nessa casa, Nelcy passou por muitas dificuldades, e chegou a passar fome. Nesse período, Nelcy decidiu ir embora para o Maranhão e perdeu o contato com a família biológica. A avó adotiva da babá morava em Cachoeiro de Itapemirim e após alguns anos no Maranhão, ela decidiu vir para Cachoeiro.

Mesmo sem notícias dos irmãos e do pai, Nelcy nunca perdeu a esperança de reencontrar a família. A moradora de Cachoeiro também tinha o desejo de rever a mãe, mas durante as buscas, descobriu que ela já tinha falecido.

Em agosto, a babá reencontrou o irmão mais novo. O mais velho já havia falecido, portanto, só faltava rever o pai para o sonho de ter a família biológica de volta ser realizado por completo. “Foi dando a hora de eu sair do serviço, e ele já estava na minha casa, parecia que a hora não passava, a medida que eu ia chegando perto de casa, meu coração acelerava mais. Quando eu abracei ele, chorei muito de emoção. Eu não tinha ninguém para chamar de pai, agora tenho. Estou muito feliz.”, finalizou.

