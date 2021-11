Mimoso do Sul terá mercadão municipal e vale-feira para servidores municipais

Por Basílio Machado - Basílio Machado 6

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Mimoso do Sul vai transformar a antiga estação ferroviária do município em um ponto turístico para comercialização dos produtos agrícolas, artesanato e da culinária tradicional do município. Para fomentar o negócio, o prefeito Peter Costa afirmou que também pretende instituir o vale-feira, para que os servidores municipais efetivos utilizem no mercadão.

Continua depois da publicidade

Segundo o prefeito, a liberação para a obra, que já está com a licitação sendo preparada, foi obtida junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito (Denit), em Brasília. Quanto ao vale-feira, a previsão é de que seja implantado até meados de 2022, quando a obra estiver concluída. O valor do benefício ainda está sendo estudado pela Prefeitura.

Pelo acordo com o Denit, o prefeito salienta que a estrutura externa da estação ferroviária deverá ser toda preservada, ficando os reparos limitados à parte interna. “É um patrimônio arquitetônico e cultural da cidade que precisa ser bem cuidado” – disse.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].