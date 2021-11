Mês da Consciência Negra tem programação especial em Cachoeiro

Por Redação - Redação 27

Em comemoração ao Mês da Consciência Negra, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), realizará uma série de atividades visando a promoção da igualdade de raça e combate ao racismo.

A programação inclui a entrega da Comenda Zumbi dos Palmares às pessoas que se destacaram na luta contra a desigualdade de raça; palestras e rodas de conversas; visitas em comunidades tradicionais; e a realização do I Fest’Afro, no dia 20 de novembro, que contará com diversas atrações culturais.

“Trabalhamos, diariamente, na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, e o desenvolvimento de ações que promovam a igualdade racial é imprescindível para que esse objetivo seja alcançado. Preparamos uma programação especial, para sensibilizar a população e trazer visibilidade para a importância desse tema”, comenta a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra.

O Dia da Consciência Negra, que é celebrado em 20 novembro, representa um marco de reflexão sobre a contribuições e importância do povo e cultura africana no Brasil, mas também é uma oportunidade para se reconhecer as desigualdades vivenciadas por essa população em todas as instâncias sociais, políticas e culturais, bem como para propor medidas concretas que promovam sua inclusão e combatam todas as formas de racismo, discriminação racial, xenofobia e qualquer tipo de intolerância religiosa.

Confira a programação

Quarta-feira (17)

9h às 12h – Posse da nova composição do Conselho Municipal da Igualdade Racial no Auditório da Semdes. Participação da gerente estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, Fátima Tolentino.

Local: Auditório da Semdes, bairro Ilha da Luz.

12h – Visita à comunidade tradicional.

Local: Bairro Novo Parque.

Sexta-feira (19)

14h – Videoconferência sobre a lei 10.639. Palestrante: coordenadora executiva de Política para Mulheres e Direitos Humanos, Fayda Belo.

Local: Canal Youtube da Secretaria Municipal de Educação (Seme).

15h30 – Roda de conversa com mulheres negras empoderadas.

Local: Auditório da Semdes, bairro Ilha da Luz.

Sábado (20)

8h – I Fest´Afro, com atrações culturais tradicionais, feijoada e entrega de honrarias.

Local: Ginásio poliesportivo Hermo Gomes, bairro Aquidaban.

Segunda-feira (29)

14h – Entrega da comenda Zumbi dos Palmares na Câmara Municipal.

Local: Câmara Municipal, Centro.

