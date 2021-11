Mega-Sena: aposta de Cachoeiro leva quase R$ 100 mil na quina

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 114

Um morador de Cachoeiro de Itapemirim levou quase R$ 100 mil depois de acertar a quina no concurso 2430 da Mega-Sena, neste sábado (20). O sortudo marcou os números na Loteria do Guandu e receberá R$ 96.493,78.

Já a maior parte do prêmio fica em Uberlândia, Minas Gerais. Por lá, o apostador levou R$ 39.690.444,50. As dezenas sorteadas foram 19 – 26 – 39 – 45 – 46 – 56.

Na quina, 37 apostas foram ganhadoras, dentre elas, a de Cachoeiro. A quadra teve 4.109 apostas vencedoras e cada um dos apostadores receberá R$ 1.241,27.

Quem quiser concorrer ao próximo prêmio, de mais de R$ 3 milhões, da Mega-Sena, pode fazer suas apostas até quarta-feira (24), quando ocorre mais um sorteio.

Milionário em Cachoeiro

No inicio deste mês, um outro cachoeirense fez uma aposta milionária, na Lotofácil. Ele acertou as 15 dezenas do concurso 2369 e levou, sozinho, o prêmio de R$ 1.395.373,49. Segundo a Caixa Econômica Federal, além do ganhador de Cachoeiro, houve 302 apostas vencedoras na faixa dos 14 acertos. Cada uma vai ganhar R$ 1.384,00, lembrando que a premiação é variável nesta categoria. A arrecadação total da Lotofácil 2369 ficou em R$ 19.916.785,00.

