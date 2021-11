Mega Pit Stop: inspeção veicular gratuita começa hoje (5) em Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 27

Começou nesta sexta-feira (5) a segunda edição do Mega Pit Stop, em Cachoeiro de Itapemirim. O evento, realizado na antiga Estação Ferroviária do Guandu, vai até domingo (7) e irá promover promoverá inspeção veicular gratuita para carros, motos e bikes.

A realização é de Dupla Planejamento e Organização de Eventos em parceria com o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Espírito Santo (Sindirepa). Promovendo a manutenção preventiva dos carros, o Mega Pit Stop oferece serviço para mais de 50 itens para carros e mais de 20 itens de moto e bike.

De acordo com o diretor geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), Givaldo Vieira, afirmou que é imprescindível que todos tenham atenção no trânsito e que o órgão está trabalhando em campanhas educativas neste mês com a temática da proteção da vida e dos mais vulneráveis no trânsito, que são motociclistas, ciclistas, pedestres, sobretudo crianças, idosos, gestantes e pessoas com deficiência.

“Levamos para o Mega Pit Stop, evento automotivo que tem aderência com o público-alvo do Órgão, ações educativas para despertar em condutores de veículos a importância de adotar atitudes como cada um cuidar do outro. É imprescindível atenção de todos com o próximo e pratiquemos a gentileza para um trânsito humano e seguro, preservando vidas”, destaca Givaldo Vieira.

De acordo com proprietário da Dupla, Jarbas Pires, a expectativa é que aproximadamente 250 veículos, entre carros, motos e bikes, passem pelo evento. Ele explica que a ideia surgiu a partir de uma necessidade de fazer um evento para o setor automotivo em plena pandemia da Covid-19.

Serviços no Mega Pit Stop

Os serviços serão diferenciados para cada tipo de veículo. Quem comparecer de carro poderá verificar os amortecedores, sistema de iluminação e itens obrigatórios que incluem chave de roda, macaco e triângulo e ainda freios, pneus, estepe, entre outros.

Alguns dos serviços oferecidos com preços mais em conta serão troca de pneus, alinhamento e balanceamento, manutenção de ar-condicionado, troca de óleo, troca de bateria, análise do sistema de gás natural veicular.

Para os motociclistas serão oferecidos além da avaliação gratuita, inspeção do sistema de iluminação e sinalização, dos manetes, amortecedores, retrovisores, pneus, freios, nível de óleo, escapamento e fluido radiador. Já os ciclistas contarão com a avaliação gratuita de peças e inspeção dos apertos da bike. Alguns dos serviços oferecidos são: substituição de peças, troca de câmara de ar, desempenos, regulagem de marchas e freios, lubrificação geral e lavagem.

“O grande diferencial do nosso pit stop é que ele te mostra lojas e stands que o cliente vai ter a possibilidade de alguns serviços serem executados na hora com um valor promocional, por exemplo, uma troca de óleo, uma higienização de ar condicionado, uma hidratação de banco de couro e por aí vai”, destaca.

Agendamento

Parte dos serviços poderá ser feitos no local e os mais complexos serão agendados para que possa ser realizados depois nas lojas participantes, mas com o preço promocional da feira.

“Aquele serviço que não pôde ser feito no evento, será preparado um orçamento aproveitando o valor promocional da ação e executado depois na oficinal. É como se fosse um Black Friday do setor de reparação automotiva, no qual, por exemplo, se você tiver a necessidade de uma troca de pneu você vai conseguir um preço que não consegue na loja”, afirma Jarbas.

Lavagem ecológica e praça de alimentação

Os 40 primeiros veículos de cada dia que passarem pela inspeção ganharão gratuitamente uma lavagem ecológica, ou seja, uma limpeza que não utiliza água e onde são usados produtos biodegradáveis, que não poluem o meio ambiente.

O Mega Pit Stop contará, ainda, com uma exposição de carros antigos, além da praça de alimentação com franguinho com batata, hambúrguer artesanal e cervejas. Todos são estabelecimentos locais, para fomentar a economia local.

Serviço:

Mega Pit Stop Cachoeiro

Inspeção gratuita, educação no trânsito, autopeças, serviços, equipamentos para veículos, motos e bikes

– Sexta-feira (5) – das 14h às 19h

– Sábado (6) – das 9h às 18h

– Domingo (7) – das 9h às 13h

A praça de alimentação funcionará na sexta e sábado até às 20h

