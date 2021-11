Marília Mendonça iria fazer show no último final de semana em Cachoeiro, mas evento foi adiado

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 638

Advertisement

Advertisement

A cantora sertaneja Marília Mendonça, que morreu em acidente aéreo na tarde desta sexta-feira (5), aos 26 anos, iria fazer um show em Cachoeiro de Itapemirim no último final de semana, mas evento foi adiado por conta da classificação do Mapa de Risco Covid-19 no Espírito Santo, que restringe shows para público superior a 600 pesssoas quando a cidade estiver classificada em risco baixo.

Continua depois da publicidade

O evento “teste” seria realizado no dia 29 de outubro, havia sido autorizado pela Prefeitura, porém para apenas 600 pessoas, o que inviabilizaria o evento.

A organização do show da cantora chegou a publicar um comunicado informando aos fãs cachoeirenses, que seria inviável realizar um show com capacidade para público pequeno, quando se é esperado cerca de oito mil pessoas no Parque de Exposições de Cachoeiro.

O comunicado oficial ainda “alfinetava” o município, dizendo que o show em Leopoldina, em Minas Gerais, no dia 30 de outubro, iria ser realizado e agradeceu a ótima recepção de sua equipe.

Confira o comunicado de Marília Mendonça na íntegra:

Continua depois da publicidade

“A organização do show da Marília Mendonça protocolou junto à Prefeitura Municipal de Cachoeiro, um pedido de autorização para a realização de um evento teste no município, no dia 29 de outubro.

Recebemos na última sexta-feira, dia 01 de outubro, o despacho (que está disponível na publicação) da prefeitura dizendo que poderíamos realizar o evento de acordo com a portaria 013 – SESA do Governo do Estado, possibilitando apenas 600 pessoas no evento.

Fica inviável a realização do evento para apenas 600 pessoas quando se é esperado um público superior a 8 mil pessoas no Parque de Exposições. Sendo assim, respeitando tal decisão, do governo municipal, iremos aguardar novos decretos para a realização do evento.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Mantemos o show de Leopoldina, município do Estado de Minas Gerais, dia 30 de outubro, onde fomos muito bem recebidos pelas autoridades locais.

Confirmamos a cantora Marília Mendonça na nossa grade de programação para o ano de 2022″.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].