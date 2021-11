Maraisa posta última mensagem que trocou com Marília: “amiga, te amo”

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 351

Maraisa, da dupla com a irmã gêmea Maiara, postou em suas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (8), as últimas mensagens que trocou com Marília Mendonça, que faleceu na última sexta-feira (5), vítima de um acidente aéreo. As mensagens carinhosas diziam: “amiga, te amo” e “amo muito você, não esquece disso”. Ela escreveu, em cima da imagem, a frase “obrigada Deus pela oportunidade de me despedir. Que dor!”.

A dupla estava em um projeto chamado “As Patroas”, junto com Marília Mendonça. Mais cedo, Maraisa postou também uma mensagem para a mãe de Marília. Nela, dizia que dona Ruth Moreira é uma das mulheres mais fortes que conheceu na vida.

Veja a mensagem, na íntegra:

“De todas as mulheres que eu já conheci nessa vida, a senhora é, sem dúvida, a mais forte delas! A Marília sempre me contava sua história e, mesmo com uma infância difícil, a senhora foi vencedora! Conseguiu criar e educar seus filhos como uma leoa, guerreira, trabalhadora e sempre sendo exemplo pra ela. E eu sei disso, porque ela fazia questão de repetir todas as vezes que a gente se encontrava. Ela dizia que o maior exemplo de força que ela tinha em uma mulher, era na senhora. E de todas as histórias que ela me contava só me fazem ter a certeza de que ela estava certa. Mas nenhuma mãe foi preparada pra passar o que a senhora está passando… Na verdade, nenhum de nós foi! Marília foi uma filha maravilhosa, muito generosa, que devolvia para as pessoas sempre o triplo do que recebia. E isso ela tirava de letra, era leve! Se dedicar genuinamente às pessoas. Nunca se rendeu a nenhum desafio, e isso, também, ela herdou de você! E se ela se tornou a gigante que ela é hoje, foi você que a fez assim, esse ser humano tão incrível. Não só ela, mas o João também! Não tenho dúvidas que a senhora é a mulher mais forte que eu já conheci em toda a minha vida e também não tenho dúvidas do tamanho do seu Deus, porque, na hora do desespero, a gente fala muita besteira e, talvez, decepcione até Ele… E você me corrigiu o tempo inteiro! A pessoa que mais me mostrou entendimento até agora, e a mulher que mais tem me ensinado nessa vida! Cada palavra que você disse desde o primeiro momento da pior notícia da sua vida, tenho certeza disso, está na minha mente! Você agradeceu a Deus a todo segundo, pela oportunidade de ser “A mãe da Marília Mendonça”! Por mais que eu queira transmitir em palavras a sua grandiosidade, eu não vou conseguir. Mas agora, mais que nunca, eu entendo o porquê da minha amiga ser tão incrível e tão corajosa. Uma fortaleza para todos nós… E é isso que você tem sido também, uma fortaleza, mesmo em meio à tristeza. Minha gratidão eterna por você me ensinar mais sobre Deus! Estarei com você todos os dias da minha vida, que Deus me permitir! Saiba que, aqui, você também tem uma filha! Te amo.”

