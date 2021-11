Maradona: Há um ano morria um dos maiores astros da história do futebol mundial

Por Redação - Redação 14

Advertisement

Advertisement

Há um ano, no dia 25 de novembro de 2020, falecia o astro argentino Diego Maradona. Dono de uma habilidade sem igual, o argentino nasceu em outubro de 1960 e colecionou em sua carreira muitas glórias.

Continua depois da publicidade

Seu nome sempre é lembrado em discussões sobre quem foi o melhor jogador de todos os tempos – rivalizando com o brasileiro Pelé. Mas, no extracampo, a vida de Maradona foi repleta de polêmicas.

Maradona foi muito significativo como jogador: conquistou uma Copa do Mundo, em 1986, e se tornou ídolo de clubes como Boca Juniors, Napoli e Barcelona. Ele é reverenciado em seu país natal, onde é conhecido como El Dios (o Deus) e El Pibe de Oro (o menino de ouro).

No entanto, a dependência química, problema que se arrastou por sua vida desde a juventude, fez com que ele fosse barrado da Copa do Mundo de 1994 ao ser flagrado em exame antidoping.

Continua depois da publicidade

Maradona não resistiu a uma parada cardiorrespiratória sofrida no dia 25 de novembro de 2020, exatamente, há um ano. Ele estava na casa de uma de suas filhas em Buenos Aires e contou com o apoio médico de algumas ambulâncias. O craque havia partido aos 60 anos.

No mundo inteiro, torcedores e admiradores lamentaram a sua morte e lembram até hoje os seus grandes feitos dentro de campo.

Maradona ganha série

Diego Armando Maradona viveu intensamente. Ele venceu uma Copa do Mundo, foi reverenciado como divindade na Argentina e ainda deixou sua marca em momentos históricos do futebol, como o gol “la mano de Dios”. Sem falar da vida pessoal, cheia de altos e baixos. Agora, tudo isso ganha uma adaptação para a telinha com a série Maradona: Conquista de um Sonho, na Amazon Prime Vídeo.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A produção traz detalhes sobre a vida do astro argentino. A série escalou quatro nomes para interpretar Maradona: Nazareno Casero (Crônica de uma Fuga), Juan Palomino (Magnífica 70), Nicolas Goldschmidt (Supermax) e o pequeno Juan Cruz como “Pibe de Oro” – apelido do craque na infância. É um retrato completo, desde seu começo humilde até o papel fundamental para a vitória da Argentina na Copa do México, em 1986.

‘Maradona: Conquista de um Sonho’ também se preocupa em abordar a vida de Claudia Villafañe, mulher do futebolista entre 1989 e 2004 – e com quem teve duas filhas, Dalma Nerea e Gianinna Dinorah. Na série, assim como as versões de Diego ao longo do tempo, Claudia ganhou dois diferentes retratos, com Julieta Cardinali (En Terapia; Valentin) e Laura Esquivel (Patito Feo). Felizmente, ao contrário de outras séries e filmes sobre jogadores de futebol, a mulher ganha espaço e, principalmente, mais profundidade.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].