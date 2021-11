Mantida a queda de mortes, "podemos ter festas de verão", diz secretário de Saúde do ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 30

Advertisement

Advertisement

“Temos um comportamento de queda sustentada de casos, óbitos e internações no Brasil e no Espírito Santo. Mantidas as atuais características da pandemia, podemos sim abrir uma agenda de ampliação das atividades econômicas e sociais. Podemos ter festas de fim de ano e verão.”

Continua depois da publicidade

As palavras são do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, divulgadas por meio de suas redes sociais. Segundo ele, a variante ômicron, que preocupa o mundo, poderá ter um impacto heterogêneo nos países, de forma “muito determinada pela exposição comunitária anterior à doença e ao avanço da vacinação com duas e três doses. Tudo vai depender principalmente do possível escape vacinal, se houver”, avalia.

Temos um comportamento de queda sustentada de casos, óbitos e internações no Brasil e no Espírito Santo, mantidas as atuais características da pandemia podemos sim abrir uma agenda de ampliação das atividades econômicas e sociais. Podemos ter festas de fim de ano e verão. — Nésio Fernandes (@dr_nesio) November 29, 2021

O secretário explica, no entanto, que as próximas semanas serão imprescindíveis para se reconhecer o impacto da cepa. Segundo ele, “precisamos entender que já temos elementos para diversas decisões. A primeira e principal é: vacinar todos os povos do mundo com esquemas completos”.

Continua depois da publicidade

Fernandes avalia, ainda, que a nova cepa chegou num momento distinto da chegada de mutações anteriores, como a delta. Além disso, salienta que é necessário incorporar medicamentos eficazes contra a Covid-19 no tratamento de pacientes infectados e que desenvolveram sintomas.

Advertisement

O secretário avalia, ainda, que do ponto de vista sanitário já se sabe o que deve ser feito se mantidas as características atuais da pandemia ou se novas surgirem. E completa: “como gestores públicos, compartilhamos com os atores econômicos a preocupação com os impactos da nova variante em morbimortalidade e na economia”.

“Em síntese: restrições as festas de fim de ano, ao ciclo verão/carnaval e a atividades mais amplas podem ser adotadas principalmente se houver fato novo reconhecido como escape vacinal associado a baixa adesão ao esquema completo e a desobediência civil. Vacine-se”, finaliza.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].