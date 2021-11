Mais duas avenidas de Cachoeiro são preparadas para ganharem asfalto novo

Por Redação - Redação 78

Advertisement

Advertisement

As avenidas Domingos Alcino Dadalto, no bairro IBC, e Rui Pinto Bandeira, na região do bairro Aeroporto, começaram a ser preparadas, nesta terça-feira (9), para receberem recapeamento asfáltico.

Continua depois da publicidade

Os profissionais iniciaram os trabalhos com serviços de limpeza das vias, retirada de entulho, desobstrução de bueiros e eliminação dos chamados “borrachudos”, que são pontos irregulares na pista.

A Secretaria Municipal de Obras (Semo) ressalta que o andamento dos serviços depende da estabilidade das condições climáticas. A expectativa é de que, se não houver chuva nos próximos dias, a aplicação do novo asfalto seja iniciada na próxima semana.

A intervenção nas duas avenidas faz parte do pacote de recapeamento que atenderá, ao todo, 19 vias de 15 bairros, com investimento total de pouco mais de R$ 11 milhões – recursos de convênio com Governo do Estado do Espírito Santo.

Continua depois da publicidade

“O município trabalha de forma incessante para resolver os problemas das vias públicas e proporcionar qualidade de vida para os moradores da região. Contamos com a colaboração e compreensão da população durante os serviços. Já estamos avisando à comunidade local sobre as obras e possíveis impactos na circulação por essas áreas”, frisa o secretário municipal de Obras, Rodrigo de Almeida Bolelli.

Duas vias já foram recapeadas

Duas vias de Cachoeiro já foram contempladas pelas obras de recapeamento. São elas a avenida Fioravante Cypriano, mais conhecida como Rodovia do Gavião, e a rua Joana Carlete Fiório, ambas no bairro Aeroporto.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Confira aqui as vias públicas que serão contempladas com o serviço:

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].