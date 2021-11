Mais de 10 mil adultos de Cachoeiro precisam completar esquema vacinal contra Covid

Por Redação - Redação 28

Advertisement

Advertisement

Para Cachoeiro de Itapemirim atingir 80% da população adulta com esquema vacinal completo contra a Covid-19, uma das metas da classificação de “risco muito baixo”, 10.878 pessoas de 18 anos ou mais ainda precisam tomar a segunda dose ou a vacina de dose única.

Continua depois da publicidade

Segundo dados de terça-feira (16) coletados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), dos 160.623 adultos de Cachoeiro, 117.621 estão com o esquema vacinal completo, ou seja, 73,23% desse público.

Se considerarmos o público total de 18 anos ou mais, o número de pessoas que precisam tomar a segunda dose ou vacina de dose única é ainda maior: 43.002 pessoas.

“A não ser no caso da vacina de dose única, estar vacinado com apenas uma dose não garante a imunização contra a Covid-19. Por isso, é fundamental que todos completem o esquema vacinal”, alerta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Vacinação para participar de eventos

Continua depois da publicidade

Na semana passada, a Prefeitura de Cachoeiro atualizou as regras para a realização de eventos em Cachoeiro. Entre as normas está a exigência, para os participantes, de comprovação de esquema vacinal primário completo contra a Covid-19 – ou seja, com as duas doses ou vacina de dose única.

As novas regras valem para a realização de shows; comícios; passeatas; eventos corporativos, técnicos, acadêmicos e científicos; eventos sociais, tais como casamentos, aniversários; eventos e competições esportivas e eventos culturais.

Metas do risco muito baixo

As metas para a classificação de “risco muito baixo” incluem: 80% das pessoas de 18 anos ou mais vacinadas com as duas doses ou vacina de dose única; 90% dos adolescentes (12 a 17 anos) vacinados com a primeira dose; 90% dos idosos (60 anos ou mais) vacinados com a dose de reforço; disponibilização de local para testagem livre contra a Covid-19.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Esses indicadores, porém, deve ser alcançados na microrregião Central Sul como um todo – que, além de Cachoeiro, abrange os municípios de Apiacá, Atílio Vivácqua, Castelo, Mimoso do Sul, Muqui e Vargem Alta.

Os dados desta terça-feira apontavam que Cachoeiro, além dos 73,33% de adultos vacinados, havia alcançado 73,23% dos adolescentes com a primeira dose e 71,37% dos idosos com dose de reforço.

No total da microrregião Central Sul, os percentuais estão em 75,5 dos adultos com esquema vacinal completo, 78,91% dos adolescentes vacinados com a primeira dose e 71,64% dos idosos com dose de reforço.

Vacine-se!

A vacinação em Cachoeiro acontece de segunda a sexta-feira (exceto feriados), nas Unidades Básicas de Saúde e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu.

Devem se vacinar: pessoas a partir de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose; pessoas que estão com a segunda dose atrasada ou por vencer; pessoas de 60 anos ou mais que devem receber a dose de reforço; imunossuprimidos (baixa imunidade), desde que tenham tomado as duas doses ou a vacina de dose única há mais de 28 dias; profissionais de saúde, desde que tenham tomado a segunda dose ou vacina de dose única há seis meses ou mais.

Para os idosos, houve redução do tempo de espera entre a segunda dose e a dose de reforço de cinco para quatro meses. No caso das pessoas que precisam tomar a segunda dose, poderão se vacinar quem recebeu vacina: da Astrazeneca, há mais de 56 dias (8 semanas); da Pfizer, há mais de 56 dias (8 semanas); da Coronavac, há mais de 28 dias (4 semanas). Também passou a ser permitido que pessoas que tomaram a vacina da Astrazeneca, há 56 dias ou mais, recebam a segunda dose com o imunizante da Pfizer.

Para receber a vacina, é necessário mostrar documento de identidade, cartão de vacinas e cartão do SUS ou CPF.

Vai vacinar? Doe alimentos e itens de higiene

As pessoas que se vacinam contra a Covid-19, em Cachoeiro, podem colaborar com a campanha “Compartilhe Amor”, doando, no momento da vacinação, na unidade de saúde, alimentos não perecíveis e itens de higiene (álcool em gel e sabão), na quantidade que quiserem. A Prefeitura destina todos os produtos arrecadados a famílias em situação de vulnerabilidade social, para reforçar as ações de combate à insegurança alimentar no município durante a pandemia.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].