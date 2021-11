LUSB vence mais duas na Liga Espírito Santo de Basquete

Por Redação - Redação 12

A Liga Urbana Social de Basquete (LUSB) foi até Vila Velha, último sábado (6), para mais uma rodada da Liga Espírito Santo nas categorias Sub-16 e Sub-20 (formado por atletas do Sub-17).

O Sub-16 teve uma boa atuação contra a equipe do Redzone de Vitória, esteve a frente do placar durante toda a partida, no final a LUSB venceu por 60 a 35.

No Sub-20 os atletas de Cachoeiro enfrentaram o Colorado Basquete de Vila Velha, a LUSB mais um vez mostrou sua força e com uma forte defesa abriu um boa diferença no placar logo no primeiro quarto, isso deu tranquilidade para a equipe manter o nível de jogo e fechar o a partida com um grande vantagem, final LUSB 61, Colorado 17. A LUSB retorna às quadras no 20 de novembro.

A LUSB recebe verba via incentivo fiscal através do FIA – Fundo da Infância e do Adolescente, gerenciado pelo CONSEMCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e é patrocinada por: Banestes, Colégio Jesus Cristo Rei, BRK Ambiental, SEMESP/Prefeitura de Cachoeiro.

