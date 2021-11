Linhas de financiamento serão apresentadas em Cachoeiro na terça-feira (16)

Por Redação - Redação 17

A retomada dos investimentos e o incremento do ambiente de negócios em Cachoeiro de Itapemirim, por meio do acesso ao crédito, serão temas apresentados aos empresários da região pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). A apresentação das linhas de financiamento, será durante encontro organizado em conjunto pelo Movimento Empresarial Sul Capixaba (Messes) e pela Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL) local, nesta terça-feira (16), às 9 horas, no auditório do Sicoob Credirochas.

O diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip Navarro, vai esclarecer dúvidas sobre os principais produtos financeiros disponibilizados pela instituição, bem como mostrar os canais de atendimento. Navarro destaca que é papel do banco de desenvolvimento capixaba buscar soluções adequadas para atender às demandas socioeconomicas das diferentes regiões capixabas.

“O Bandes dispõe de um porfólio de produtos para atender às necessidades do micro, pequeno e médio empresário que deseja implementar melhorias em seu negócio, seja por meio da aquisição de máquinas e equipamentos, seja pela adoção de novas tecnologias ou pela contratação de capital de giro. Estamos preparados para atender os empresarios cachoeirenses com linhas de crédito com condições e prazos adequados para o momento de retomada da economia”, afirma Navarro.

Recentemente, o banco expandiu a disponibilidade de recursos de suas linhas de financiamento para capital de giro emergencial destinado a micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) capixabas. Com uma uma captação de US$ 30 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Bandes ganha o reforço de aproximdamente R$ 165 milhões para atender ao mercao de crédito capixaba.

Fundo de Proteção ao Emprego

Outra linha operada pelo banco, o Fundo de Proteção ao Emprego é destinado às empresas de todo o Estado, oferecendo condições para que mantenham as atividades produtivas. Para a contratação, o empresário pode solicitar atendimento da equipe do banco, via site, por meio do link bandes.com.br/emergencial.

Atualmente, com cerca de R$ 106,5 milhões em recursos em contratação, os recursos do Fundo de Proteção ao Emprego financiam capital de giro com prazo de até 72 meses para pagar, incluídos 12 meses de carência. A linha é considerada sem juros, uma vez que o recurso financiado só tem correção pela taxa Selic. O financiamento contempla projetos de investimento de R$ 31,5 mil até R$ 1 milhão.

Capital de giro emergencial para pequenas e médias empresas

A linha recém-lançada pelo Bandes é destinada a apoiar empresas com capital de giro, no valor de até US$ 1 milhão e prazo total de até 5 anos, incluindo carência de até um ano. Com US$ 30 milhões disponíveis, o Bandes pretende impulsionar os empresários capixabas na retomada econômica. Além disso, pelo convênio com o banco internacional, a linha também destinará, no mínimo, 20% das operações de financiamentos para empresas lideradas por mulheres.

Serviço:

Apresentação das linhas de crédito Bandes para empresas de Cachoeiro

Data: 16/11 (terça-feira)

Horário: 9h

Local: Auditório do Sicoob Credirochas (Rua 25 de março, nº 29, Centro)

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br/emergencial

[email protected]

