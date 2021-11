Jovem morre em acidente no trevo de Apiacá e marido é preso por embriaguez

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 660

Advertisement

Advertisement

Uma jovem, identificada como Camila de Souza Albino, 19 anos, morreu após um acidente na madrugada desta segunda-feira (15), no trevo de Apiacá. Ela estava no carona de uma moto, com o marido, que foi preso por estar visivelmente embriagado.

Continua depois da publicidade

De acordo com a Polícia Militar, o companheiro de Camila contou que foi fechado por um carro no contorno da rodovia e que, por isso, perdeu o controle da direção, vindo a cair. Ele não soube explicar outros detalhes, como a cor ou modelo do veículo.

O rapaz, segundo os policiais, mesmo confuso e com falas desconexas, foi ao hospital de Bom Jesus do Norte para pedir ajuda, mas quando as ambulâncias chegaram ao local do acidente, Camila já estava sem vida.

A perícia esteve na rodovia e levou o corpo de Camila para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Já o motociclista e companheiro da jovem foi detido e levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].