Ibatiba terá polo do UniversidadES lançado pelo Governo do Estado

Por Basílio Machado - Basílio Machado 17

Advertisement

Advertisement

Ibatiba está entre os municípios que irão sediar um dos polos do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES. O sistema, que é vinculado à Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), reúne e organiza as políticas públicas estaduais de educação profissional de níveis Técnico e Superior, além da pesquisa, extensão e inovação.

Continua depois da publicidade

O anúncio da instituição do UniversidadES foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande, na manhã desta quinta-feira (11). O prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, que participou da cerimônia representando a Associação de Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) – da qual é vice-presidente, agradeceu ao governador “pelos diversos investimentos que estão sendo feitos na educação em todo o Estado”.

Universidade Aberta

O decreto que institui o UniversidadES também cria a Universidade Aberta Capixaba (UnAC), com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de Educação Superior e pós-graduação no Estado. A UnAC irá funcionar em formato híbrido, por meio de Ensino a Distância (EaD) e utilização dos polos de apoio presenciais já existentes da Universidade Aberta Brasil (UAB).

Continua depois da publicidade

Serão mil novas vagas, sendo 500 vagas por ano em cursos de graduação e 500 vagas em cursos de pós-graduação, especialização e aperfeiçoamento, em 35 polos, em 34 municípios espalhados por todo o Espírito Santo.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].