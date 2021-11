Hospital Evangélico de Cachoeiro e GAPPCI realizam ações do Novembro Azul

Por Redação - Redação 24

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) e o Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer do município (GAPCCI), realizam uma extensa programação em alusão a Campanha Novembro Azul, mês de prevenção do câncer de próstata. Até o dia 30 de novembro, serão realizadas diversas ações sobre o tema.

Entre as ações, está o Azul HECI Day, que será realizado nesta quarta-feira (10), e pretende movimentar o almoço dos colaboradores do Hospital Evangélico. Será um momento de descontração e de informações sobre o tema.

Neste ano, a campanha Novembro Azul traz três perguntas que podem salvar vidas: Você já fez seu PSA anual? Você tem realizado atividade física regularmente? Você tem controlado seu peso?

Segundo dados do HECI, hospital referência no tratamento oncológico clínico e cirúrgico em todo Sul do Estado, em 2020 mais de 130 homens foram diagnosticados com câncer de próstata. No total, 60% dos cânceres de próstata são diagnosticados em homens com 65 anos ou mais e a chance de cura quando descoberto em sua fase inicial é superior a 90%.

Hospital realiza programação até o fim do mês

Segundo o urologista do hospital, Hernane Schwartz, o exame de PSA é um exame de sangue que é um marcador de alterações de doenças da próstata. “Quando o PSA está alterado a gente faz uma biópsia da próstata. Quando a biópsia resulta positivo para câncer, a gente faz o tratamento. Esse tratamento pode ser feito com cirurgia, radioterapia, bloqueio hormonal e acompanhamento, dependendo do perfil do paciente”, explica o médico.

A programação para todo o mês de novembro conta com outras ações, como: a distribuição de exames PSA para homens entre 50 e 69 anos pelo Projeto Rastrear. As inscrições ainda podem ser feitas pelo SITE até o dia 15 de novembro.

Além dessas ações, na última segunda-feira (8), o radiologista Bruno Resende e o urologista Guilherme Abib realizaram a Live Novembro Azul, às 19h no Instagram do GAPCCI, com a mediação do oncologista José Pulido.

