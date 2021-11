Homem morre e outro fica ferido após atentado a tiros em Itapemirim

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 370

Um homem morreu e outro ficou ferido após um atentado a tiros, na tarde deste sábado (28), em Itapemirim. De acordo com a Polícia Militar, Jeferson Falco Bastos estava acompanhado por um amigo, quando os atiradores chegaram. O crime ocorreu em Campo Acima, interior do município. Jeferson morreu no local. Já o outro homem foi levado ao Hospital Evangélico de Itapemirim com um ferimento no tórax. Segundo a ocorrência, os homens conversavam em uma rua, quando três suspeitos desembarcaram de um veículo escuro e atiraram contra eles. A Delegacia Regional está apurando o caso, no entanto, a autoria do crime e a motivação do atentado ainda não foram esclarecidas.

