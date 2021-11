Homem é detido e tenta esconder dinheiro nas nádegas em Bom Jesus do Norte

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 115

Advertisement

Advertisement

Um homem de 24 anos foi detido em flagrante, na manhã deste sábado (13), suspeito de roubo em Bom Jesus do Norte. O crime aconteceu por volta das 10h50 na estrada em direção à localidade de Barra Alegre.

Continua depois da publicidade

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito estaria cometendo o roubo a um adolescente de 17 anos, no momento da abordagem policial. Com ele foi encontrado uma réplica de arma de fogo, os pertences da vítima e uma quantia de R$ 74,00 que o suspeito tentou esconder nas nádegas.

A ação aconteceu no momento em que a vítima, ao avistar a viatura, informou que estava sendo roubado. Segundo relatou aos militares, o suspeito o abordou pedindo o celular e dinheiro, sendo ameaçado com a arma, mandando ficar quieto para não chamar atenção, o ameaçando ainda com o canivete.

Na cintura do suspeito foi encontrada uma réplica de arma de fogo, mesmo modelo de uma pistola calibre 40. E em seu bolso localizaram um celular Samsung, um canivete e uma touca preta.

Continua depois da publicidade

O suspeito de 24 anos, que se encontrava em regime semi aberto, foi conduzido a 6ª Delegacia Regional de Alegre.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].