HIFA lança edição especial do Gibi da Família HIFA

O tema do quadrinho deste ano são os 50 anos do HIFA e traz uma personagem especial

Por diagramacao - diagramacao 8

Advertisement

Advertisement

Na última terça-feira (23) o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, HIFA, lançou a terceira edição do Gibi da Família HIFA. Este ano, em especial, o tema do quadrinho é 50 anos do HIFA. E de uma forma leve e lúdica contou um pouco da história da instituição, que há tantos anos se dedica a arte de cuidar.

Continua depois da publicidade

Outra novidade desta edição é a presença de uma personagem ilustre, a querida Dona Jandyra, ex-presidente do HIFA e atual presidente de honra, que participou da história do hospital antes mesmo da construção como membro do Centro Espírita Jerônymo Ribeiro, fundadores da instituição, e depois se dedicou por anos em prol do crescimento da entidade.

“Eu me sinto emocionada. A história contada no gibi foi realmente o que aconteceu. Os responsáveis pela produção trabalharam muito bem, não esqueceram nem a fivelinha que eu uso. Eu me sinto muito feliz em ter participado desde a fundação desse hospital e vê-lo crescendo a cada dia e realizando ações educacionais desse tipo voltado às crianças. O HIFA só chegou até aqui porque realizou e continua realizando um trabalho digno, de respeito e sério voltado para as crianças”, disse emocionada Dona Jandyra.

Clique aqui e baixe o GIBI FAMÍLIA HIFA – EDIÇÃO 3

Continua depois da publicidade

O Presidente do HIFA, Sr. Winston Roberto, ressaltou a importância da publicação e o motivo de ter chegado a 3ª edição. “Lançar mais uma edição do Gibi significa que o nosso hospital vai além do cuidado médico e se preocupa com o desenvolvimento social, intelectual, emocional e afetivo das crianças, além de ensinar valores fundamentais como solidariedade, união e amor ao próximo. A nossa missão é sim ofertar um atendimento de qualidade a comunidade, mas não só isso. Nós trabalhamos com crianças que serão o futuro. Por isso nos preocupamos sempre em plantar a semente da esperança para um amanhã melhor.”

O Gibi é uma idealização do setor de Comunicação e Marketing, com roteiro e designer de Patrick Garcia, ilustração do Zé Ricardo e aprovação geral do Superintendente do HIFA, Jailton Pedroso. Mas a edição só foi possível porque nomes como Sicoob, Selita e Decolores que patrocinaram essa ideia. Também teve apoio do Aqui Notícias, Revista Leia, Gracal Gráficas e Editora e Winston Transportes.

1 de 20

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].