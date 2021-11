Guaçuí: Artesanato Competitivo é tema de oficina técnica da Aderes

Por Basílio Machado - Basílio Machado 4

Advertisement

Advertisement

Foi realizada nesta quarta-feira, em Guaçuí, a primeira oficina de lançamento do projeto “Laboratório Técnico: Artesanato Competitivo”. A oficina aconteceu no Teatro Fernando Torres, às 10h00. O evento é fruto de uma parceria realizada entre a Agência de Desenvolvimento Regional do Espírito Santo (Aderes), Governo do Estado e Governo Federal.

Continua depois da publicidade

As oficinas, que buscam desenvolver o artesanato capixaba de forma sustentável, com inclusão social e geração de renda, também acontecerão em Cachoeiro de Itapemirim, na próxima segunda-feira (8); Anchieta, na quarta-feira (11); e Marataízes, na quinta-feira, dia (12).

A gerente do escritório da Aderes Sul, Flávia Cysne, participou do encontro. Segundo Flávia, o projeto é proposto pelo Ministério da Economia, dentro do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB). “Este projeto é original da Colômbia, país que domina a técnica de gestão do artesanato e foi disponibilizado para o Estado devido a termos uma excelente condução do artesanato, já com resultados formidáveis”.

A gerente afirma ainda que o projeto é “diferente de tudo que já vimos no País, é um processo de qualificação do artesanato. Quem passar por ele estará mais competitivo e qualificado para estar nas feiras, garantido suas vagas, além de melhor posicionados no segmento” – relata.

Continua depois da publicidade

Flávia Cysne faz um apelo para que “todos os gerentes de municípios, presidentes de associações de artesãos, gestores públicos e privados se mobilizam para que possamos atender ao público alvo: todos os artesãos capixabas. Serão vários encontros” – conclui.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].