Final do mundial de LOL chega a 4 milhões de espectadores e tem participação de cachoeirenses

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 12

Os cachoeirenses fizeram parte de uma marca histórica no último sábado (6). Aproximadamente 25 pessoas participaram da transmissão da final do Campeonato Mundial de League of Legends (LOL), no Cine Unimed Shopping Sul, em Cachoeiro de Itapemirim.

Com um recorde de audiência de mais de 4 milhões de visualizações, a final do Worlds 2021 entre as esquipes DAMWON e EDG foi o mundial mais visto de toda a história, conforme revelou a desenvolvedora, antes mesmo da decisão entre os dois times. Na ocasião, a EDG venceu a DAMWON Kia por 3-2.

O evento na “Capital Secreta” que contou com cosplay dos cachoeirenses – pessoas fantasiadas de personagens -, e sorteio de uma camisa de League of Legends, foi uma realização de José Roberto, da Five Tecnologia; Sérgio Liberati, da AFA Cinemas; Raphael Partelle, da Gouveia Geek e contou com apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, através da SEMESP.

De acordo com o site Esports Charts, a final do Worlds 2021 teve um pico máximo de 4.018.728 espectadores, recorde de audiência até então. Logo após, temos a semifinal entre T1 e DAMWON, que alcançou 3.540.094 espectadores. No entanto, é válido destacar que essa audiência não contabilizam as plataformas chinesas, que atraem milhões de espectadores.

