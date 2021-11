Final de semana será de chuva e queda de temperatura no Sul do ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 55

O final de semana será de chuva no Sul do Espírito Santo. E a mudança de tempo já começa nesta sexta-feira (19), com a passagem de uma frente fria pelo mar, próximo ao Estado. Há possibilidade de tempestades nas regiões Sul e Serrana, no final da noite.

No sábado (20), a frente fria se afasta para o mar, mas ainda assim ocorrerão áreas de instabilidade por todo Estado. Já no domingo (21), a temperatura sofre uma pequena queda em todo Estado e no Sul há possibilidade de chuva a partir do final da tarde.

Confira a previsão completa do Incaper:

Sexta-feira

Na Região Sul, predomínio de sol entre nuvens ao longo do dia. Com mudanças de tempo e chuva no final da noite.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 36 °C.

Nas áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.

Sábado

Na Região Sul, muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Chove em alguns momentos do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 24 °C.

Domingo

Na Região Sul, muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Chove em alguns momentos do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 22 °C.

