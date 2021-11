Feminicídio: homem acusado de matar ex-companheira em Ibatiba vai a júri popular

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 124

O homem acusado de matar a ex-companheira em Ibatiba vai a júri popular. O crime aconteceu em 6 de dezembro de 2020, na casa da vítima, a lavradora Paloma Cristina Oliveira Pereira, em Santa Clara, interior de Ibatiba. Ela morreu após levar várias facadas.

Na decisão, proferida em 27 de outubro deste ano, o juiz informou que há provas que indicam a autoria do crime pelo ex-marido e, portanto, o réu deve ser submetido ao Tribunal do Júri. Na decisão, o magistrado também manteve a prisão cautelar do acusado, que está detido preventivamente. A data do júri ainda será marcada e o acusado pode recorrer da decisão.

Segundo as investigações, a lavradora estava, na noite do dia 5 de dezembro, em um estabelecimento de um parente, com um rapaz e três amigas. No local, recebeu uma mensagem do acusado, pedindo que ela enviasse uma foto do local onde estava. A vítima pediu, então, que duas amigas fossem até sua casa para ver se o ex-marido estava lá. Elas foram, mas não encontraram ninguém.

Por volta da meia-noite, Paloma e o rapaz deixaram o local e foram para a casa dela. Eles viram, então, o ex-marido da vítima saindo pelos fundos da residência. Os dois chegaram a conversar com o acusado, que deixou o local em seguida. No entanto, por volta das 0h30, Paloma enviou mensagens para uma cunhada informando que o ex-marido estava escondido em sua casa. Às 0h17, a mulher perguntou à vítima onde ele havia se escondido. Paloma visualizou a mensagem, mas não chegou a responder.

Naquele momento, segundo os autos, o ex-marido da vítima deu 24 facadas contra Paloma, mesmo após pedidos de clemência por parte de vítima. Uma vizinha ouviu os gritos de socorro e chamou a polícia. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Paloma caída e ensanguentada, próximo a um casaco que tinha, no bolso, a carteira com o documento de identidade do denunciado.

Durante as investigações, a polícia descobriu, ainda, que Paloma se separou depois de várias agressões sofridas dentro de casa. Mas o acusado mantinha o interesse em reatar o relacionamento com a vítima e não aceitava que a ex-companheira se relacionasse com outros homens. A lavradora chegou a pedir medidas protetivas mas, apesar de o ex-marido ter conhecimento do impedimento judicial, ele não cumpriu a lei.

