Fala Prefeito: Fabrício Petri detalha ações de sua administração na segurança pública de Anchieta

O prefeito Fabrício Petri detalhou, no quadro Fala Prefeito, as ações de sua administração na área da segurança pública em Anchieta. Veja na matéria que foi ao ar na edição desta quarta-feira (24) no Ronda da Cidade, na TV SIM Cachoeiro canal 16.1, em parceria com o AQUINOTICIAS.COM.

Assista na matéria do telejornal Ronda da Cidade, na TV SIM Cachoeiro 16.1

