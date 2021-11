ExpoSul será realizada em dezembro em Cachoeiro

Por Acácio Rezende - Acácio Rezende 8

ExpoSul será realizada no Parque de Exposições de Cachoeiro de 1 a 4 de dezembro, com grande variedade de atrações e produtos para os visitantes do meio rural e urbano.

O evento terá formato híbrido, com transmissão ao vivo pelo YouTube (canal da ExpoSul Rural) e produção de conteúdos que ficam disponíveis on-line. Serão 28 horas de visitação presencial e 22 horas de transmissão ao vivo, incluindo uma programação técnica de alto nível, gravada direto da Arena Estúdio, baseada em mesas-redondas que reúnem especialistas, produtores rurais e empresários.

Para as famílias, muito entretenimento e atividades educativas, dezenas de expositores de artesanatos encantadores, delícias da roça na forma de produtos da agroindústria, como mel, chocolates artesanais, biscoitos, cogumelos, queijos, etc. Tudo isso dentro do agradável clima rural que já é tradição na ExpoSul.

Os cafés especiais vêm com a força que merecem, com um setor na feira dedicado a mostrar desde a produção e beneficiamento mais modernos até as melhores marcas já embaladas e selecionadas com as quais os capixabas vêm se destacando nacionalmente. O visitante poderá degustar, aprender e adquirir rótulos que valem a pena conhecer. Os baristas também estarão presentes, esbanjando sua arte com os melhores drinks à base de café.

O clima de bebidas especiais continua com as cachaças, licores e cervejas artesanais, representadas pelas marcas sul-capixabas favoritas do público e de quem quer conhecer novos sabores.

Agroturismo, turismo de aventura e atividades físicas também estão na programação, a partir de parceria com as secretarias municipais de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) e de Cultura e Turismo (Semcult). O visitante também poderá saber de tudo sobre as rotas turísticas rurais do Sul Capixaba. E, claro, adquirir peças artesanais e souvenires das regiões turísticas.

Comida boa não faltará. As agroindústrias regionais vão expor e comercializar suas delícias pra compor com charme a cesta de Natal das famílias e empresas. Um encontro de chefs vai animar ainda mais o setor das comidas e bebidas.

Da cidade para o campo

Para o produtor rural, as opções são ainda mais amplas. Ele poderá adquirir veículos em condições especiais, conhecer e adquirir maquinários e insumos, rações, participar da programação técnica, inscrever-se em sorteios de brindes e trocar ideias e experiências com produtores de mais de 25 municípios sul-capixabas.

Na parte de tecnologia, a energia solar tem destaque especial. Tanto no campo quanto na cidade, a energia renovável se tornou um investimento com retorno atraente e que a cada dia inova na variedade de produtos que vão muito além da captação de energia, incluindo iluminação rural autônoma e outros equipamentos.

A Arena Estúdio vai abrigar uma intensa programação técnica voltada para os produtores rurais, micro e pequenos empreendedores, que começa na quarta-feira à noite, exclusivamente com transmissão pela internet (não presencial). As rodas de conversa, palestras e debates ficarão disponíveis no canal da Exposul Rural no YouTube. Esse espaço será conduzido pelas secretarias de Agricultura do estado e do município de Cachoeiro, recebendo as instituições parceiras e municípios vizinhos.

A ExpoSul RaízES é realizada pelo Sindicato Rural e Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, com apoio do Sebrae, Aderes, Governo do Estado, OCB-ES, Sicoob Sul, Selita, BRK Ambiental e outros parceiros.

O evento será aberto ao público das 14h às 22h, na quinta e na sexta-feira. No sábado, das 10h às 22h. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Serão cumpridos todos os protocolos sanitários, durante o evento.

