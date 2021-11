Exposição fotográfica será aberta em Ibatiba

Por Redação - Redação 16

Será aberta nesta quarta-feira (17), a Exposição Fotográfica Revivendo a Vila do Rosário que está sendo montada no hall de entrada da sede da Prefeitura de Ibatiba. A abertura está marcada para as 18 horas e poderá ser visitada pelo público até as 22 horas, com a exposição de fotos que contam muito da história do município que era conhecida com Vila do Rosário, antes de sua emancipação de Iúna.

A exposição está sendo organizada pela Prefeitura, por meio de sua Assessoria de Comunicação e Coordenadoria de Cerimonial e Eventos, e contará com a presença de artistas da terra, da fanfarra do projeto Encanto dos Tropeiros, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do Cras de Ibatiba. Também estarão presentes autoridades e personalidades que fazem parte da história contada nas fotos.

O projeto da exposição surgiu depois da mostra de fotos apresentada na inauguração da primeira etapa da reforma da sede da Prefeitura, no dia de aniversário da emancipação de Ibatiba que chamou muita atenção dos presentes. Dai, surgiu a ideia de uma exposição que permanecerá no hall da Prefeitura por um período de tempo.

O prefeito Luciano Pingo convida a todos a prestigiarem a exposição fotográfica, destacando que as pessoas poderão reviver momentos importantes da história do município. “Convido a todos para que venham reviver ou conhecer um pouco da história da Terra dos Tropeiros”, ressalta.

Após a abertura oficial nesta quarta, a exposição permanecerá aberta de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 17 horas, na sede da Prefeitura.

